嫌柔弱想學拳　蔡思韵親造手工梘當聖誕禮物

演員蔡思韵（Ceci）原本今個聖誕身在外地開工，但鑑於疫情關係，繼續在港工作之餘，並可跟家人歡度佳節。向來心思細密的她還特地跟造梘老師學造手工梘，親手給身邊友好打造精美的聖誕禮物，但在製作的過程中，卻不小心被化學物質灼傷了手臂，幸好經第一時間清洗消毒後，僅皮外傷而已。Ceci形容製作手工梘的過程猶如整蛋糕般，分別在於不可食和可食，她笑言：「在挑選一種白色顏料時，剛好自己好肚餓，而在造梘乳化的過程中，讓我聯想吃豆腐花，很想吃一口。」

提到手臂被化學物料灼傷，Ceci指僅皮外傷，但製作手工梘也得注意工業安全，所以她也成副武裝上陣，分別戴上手套、護目鏡、口罩和圍裙，直至完成重要部分才可鬆懈下來。

過去的聖誕對Ceci來說，未有一次令她感到難忘，很多時都是跟一班朋友度過，相反今年對自己來說，反而可能是最特別的一年，她充滿期待的說：「因為身邊的朋友會收到我親手整的手工梘，希望大家喜歡，每一份都是獨一無二的！」

剛剛完成劇集《940920》的Ceci，在下一個工作未開始前，正好有時間讓她去做一些一直想做的事情，原來外表柔弱的她，很想強身健體學打拳，她謂：「其實我一直都有學跳舞，但感覺自己始終太柔弱，有時會覺得自己像一陣風，很容易飄走。所以我最新目標是學打拳，希望變得更有力量，健碩，讓大家知道蔡思韵是剛柔並重的。」