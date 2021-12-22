《愛上我的衰神》︱鄭子誠首嘗扮女裝　嫌棄要胸前塞橙

TVB新劇《愛上我的衰神》將接棒《拳王》於12月27日首播，劇中演員除了男主角陳北河（胡鴻鈞飾）及女主角小渝（陳嘉慧飾）外，一班綠葉亦各有特色及精彩之處！先說有「陰謀情人」之稱的鄭子誠，近期在多套無綫劇中「轉奸為忠」的子誠，這次飾演生活在第二維度的司馬崑崙，亦是小渝上司。每次演出劇集均能引發一定熱話的子誠，這次劇集未開播已「先聲奪人」，皆因剛發布的官方宣傳照中，子誠竟難得一見地大展其扮嘢天份，先後扮演「鬈髮師奶」、「揼心阿婆」及「頹廢學生哥」等，由於子誠扮演女性極為罕見，齋睇相都感受到嗰股「震撼」。

鄭子誠受訪時亦直認獻出「第一次」，首度反串演出，問到為何願意作出如此大犧牲？他笑言：「我覺得成件事都幾有趣，純粹搞笑、個故仔又非現實，咪豁出去試吓。同埋因為啲造型特別醜，我更加冇咁緊張，如果要我扮靚女我就真係唔ok喇。」子誠續指花了大半天時間試造型：「好多嘢要試，好似髮型啦衫啦！因為扮女人要有胸，佢哋畀咗啲Bra我試，一係就唔啱戴，啱戴嗰啲又冇效果。我哋試過塞兩個橙落去，但又好核突。」

劇集另一亮點角色，絕非同樣姓鄭的C君（鄭詩君）莫屬！如有留意C君Profile，不難發現他對靈異事件情有獨鍾，除了曾為myTV SUPER《鬼上你架車》擔任嘉賓講鬼故外，出任J2創意總監後，亦先後開拍靈異節目《搵鬼去電視城》及有份監製myTV SUPER 原創劇《凶宅清潔師》。無獨有偶C君在《衰神》中亦與「靈異」有緣，由於疑似親身經歷靈異事件，C君飾演的「阿發」由原本的「小迷信」升呢至「超迷信」，不但經常搵大師驅邪驅鬼，又在家中張貼大量靈符，但依然連連遇到怪事，且出來效果搞笑多於恐怖，絕對為劇集畫龍點睛！