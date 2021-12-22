美國男星Connor Smith涉姦16歲少女被捕　淋尿逼口交

參演2015年MTV求愛真人騷《Are You The One?》的31歲美國男星Connor Smith，上周因涉嫌強姦16歲少女於伊利諾伊州被捕。案中少女最初向警方指控Connor今年7月將她綁架繼而強姦，她聲稱曾為賣貓於社交軟件公開自己所住的印第安納州地址，Connor與她網上接觸後，深夜潛入她家，扯破她的睡房紗窗將她擄走，帶到他的貨車上，載到一間汽車旅館強姦。

不過經過警方連番問話後，少女更改口供，承認是透過交友軟件結識Connor，兩人在軟件配對後，她自行偷偷離家與Connor見面。但她登上Connor的貨車後感到不對勁，指男方駕車時一邊強逼她口交，一邊勒她的頸。抵達汽車旅館後，Connor在她身上排尿，再強逼她口交。事後Connor載她回家，並承諾第二晚會再接她出來。少女回到家下車時，少女的家人正在屋外搜尋她，見到這個情況立即追住Connor的貨車，雖然被他逃去，但少女的家人因此可以向警方描述他座駕的特徵。

警方將Connor拘捕後，少女在認人程序中將他點出。警方相信Connor是駕車長途跋涉由伊利諾伊州前往印第安納州找尋少女。Connor正身處獄中，不批准保釋。他被控強姦、性襲擊、與兩項非法禁錮罪名。