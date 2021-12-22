身陷性侵醜聞《色慾都市》基斯羅夫　被挖暴力前科

擔任美國電視劇《色慾都市》（Sex & The City）男主角「大人物」的美國男星基斯羅夫（Chris Noth），上周被3名女子先後指控性侵，被劇中女星莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）、仙菲亞尼克遜（Cynthia Nixon）與姬絲汀戴維絲（Kristin Davis）火速割蓆。基斯再被挖出曾涉虐打女模舊愛Beverly Johnson，更恐嚇要殺死她！

基斯與Beverly由90年到95年拍拖，女方於95年申請禁制令，聲稱：「基斯羅夫打我的胸部與肋骨，傷到我的肋骨，令我呼吸困難，又打我的臉與身體至瘀傷，受傷程度需要看醫生。於1995年7月27日，他不斷恐嚇我的人身安全，1日打25次電話，要殺死我與毀我容，以及殺死我的寵物狗。」

法庭起初批准她的禁制令，其後修改成為雙方禁制令，基斯與Beverly都不得向第3者誹謗對方、不得接觸、騷擾、襲擊、恐嚇、性侵、毆打、致電或影響對方安寧，並要離開對方與家人500碼外。

另外，基斯在性侵醜聞爆發後，婚姻凍過水，據稱妻子Tara Wilson已脫下婚戒。