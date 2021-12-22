同鄭雨盛宣傳《寧靜海》　孔劉要帶邊位女士上太空？

韓星孔劉、裴斗娜及李準等主演的Netflix科幻懸疑驚悚連續劇《寧靜海》將於後日（24日）公開，眾演員與擔任製作人的男星鄭雨盛今早現身發布會，介紹作品及大談拍攝時的趣事。

《寧》劇改編自崔恒墉執導的2014年同名短篇電影，以2075年的未來為背景，地球上的必須資源早已枯竭荒廢，一群精英部隊接到特殊任務，要前往被廢棄的月球太空站上尋找神秘樣本。鄭雨盛表示當初是看了短篇電影後決定製作劇集：「我很喜歡這個獨特的設定，雖然已經有不少這類型的科幻電影，但那時候在韓國還沒有很多這類電影，我認為這是很聰明的設定，是可以做韓國科幻電影的素材。」當主持朴景琳說：「竟然可以發現那麼好的題材。」鄭雨盛便搞笑地說：「可能我真的是聰明人，眼光很好吧。」

飾演探測隊隊長的孔劉自言一直想拍太空為主題的電影，接到《寧》劇的劇本時即興奮地大叫：「我找到了！」他指鄭雨盛十分關心演員，無時無刻都在拍攝現場為他們打氣，對作品和演員都充滿熱情，他又表示一直視對方為偶像：「我和我那一代的男人都十分尊敬鄭雨盛，他是年輕人的偶像，因為我沒有跟他合作過，對我來說他一直是未知的領域，所以覺得很難接近，今次有機會跟他變得親近真的很開心，可以認識到有人情味的哥哥，但又好像變得太熟，覺得有點不自在。」

裴斗娜亦大讚鄭雨盛十分努力：「我第一次見這麼努力的製作人，他真的每天都來片場，可能因為他本來也是演員，他因為擔心後輩演員會覺得不便，很為我們着想，我作為演員真的覺得很幸福。」

問到假如要上太空會帶甚麼，孔劉搞笑道：「如果上了太空無法回來，畢竟要帶一位女士一起吧，要建立屬於我的王國，也要有和我一起生活的人，假如可以回來，我只要能看NBA賽事就行了，所以會帶可以看比賽的電子產品。」