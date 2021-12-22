相信對時裝觸覺高的人都會留意到，復古風席捲時尚圈。從頭到腳，從衣着到腕錶，處處都可以展現復古品味。而一些有年代感的品牌受時代經典和在地文化影響，相繼推出具英倫學院風、美式運動風和街頭風的作品。品牌透過糅合新舊技術和美學工藝，令舊日情懷得以在各處重現！

紳士淑女風

英倫風復古風，從來歷久不衰，當中就不得不提Ralph Lauren。品牌多年來以帶點優雅的貴族氣息設計服飾，今個秋冬結合精巧細膩剪裁與革新傳統工藝，打造出一系列復古新裝。女裝系列的高貴典雅風格固然吸引，男士西裝採用的格紋圖案及奢華舒適花呢質料，也滲出知性文藝氣息，讓大家游走不同場合都能自帶優雅魅力。

頂級支線更優雅

為了呼應城市與鄉郊兩股傳統風格，品牌旗下的頂級支線系列Purple Label亦呈獻一系列精紡羊毛和茄士咩服飾。大家可能對Purple Label認識不深，其實這個以象徵高貴皇室紫色命名的支線，一直主打高品質和細緻工藝，今年更以創辦人Ralph Lauren先生喜歡的正裝為靈感設計服飾，當中的西裝全以手工縫製，並搭配上乘面料製作而成。系列的樣式比POLO更優雅正式，展現出經典復古風的紳士魅力。另外，品牌最近推出Wellington系列配飾，以馬術為主題的男女士手袋、腰帶和鞋款等，在馬鐙形飾件及獨特細節的襯托下，變得更具格調和動感魅力。

美式校園棒球風

BOSS和Russell Athletic聯乘系列靈感源自80年代美式校園的棒球運動服飾，多了一種舒適與隨性的感覺。系列以全新視角詮釋美式復古風， 不但糅合了兩者的精巧剪裁工藝與運動服設計美學，更以雙方品牌標誌貫穿整個系列的設計，加上寬鬆廓形，休閒風盡現。用色方面，整個系列均以深藍、米色和駝色為基調，並加入亮橙與礦石藍作點綴，穿上後呈現出多款復古風的時尚運動衫，同時向發明第一件圓領衞衣的Russell Athletic致敬。

運動街頭風

今個秋冬，人氣街頭品牌Noah與運動品牌Adidas合件推出秋冬聯乘系列，打造以跑步爲主題的鞋款、服裝與配飾。Noah雖以街頭風格聞名，但近來的設計與美式復古風格愈來愈接近。系列有兩款全新推出的跑鞋，一款是Noah Lab Race，鞋面採用網眼與絨面皮革，中底使用Boost泡沫材質，十分輕盈；而另二款是Noah Vintage Runner，鞋面靈感來自1980年代的復古田徑釘鞋，搭載鋸齒狀外底。另外，系列還包括由燈芯絨材料製成的運動上衣和短褲、灰色高領毛衣以及作為Adidas Originals標誌之一的Beckenbauer長褲等。