楊冪出手掃減價4折Bra　即場擺上身度咪咪

女人開心就買嘢，唔開心都買嘢，就好似內地頂流女星楊冪咁，同普羅港女一樣都係天生購物狂，不過今次就比較特別，因為身家億億嘅佢，竟然唔怕同人逼、同人搶，狂擸大減價嘅4折Bra，畀網民大讚「女神好貼地」、「很親民！」日前楊冪又約Friend去Shopping，有網民喺北京一間專賣內衣褲嘅連銷店遇見佢，雖然當時佢頭戴鴨舌帽，近乎成塊臉被口罩遮住，但因為佢明星氣場太勁，所以好易就畀其他顧客發現咗。

據網民描述，楊冪逗留喺特價區掃貨，期間拎住個少女味濃嘅粉紅色Bra喺度研究，唔知係咪尋到寶實在太開心，所以除襯上身睇吓啱啱Cup數外，同問佢身邊位閨蜜意見，不過見4折咁平，都係買咗先算，結果喺覺得「呢個幾好，嗰個又唔錯」嘅心理下，一過次買咗幾大袋，行出舖頭門口走人時，佢血拼成功嗰種滿足感，真係隔住條街都feel到。

楊冪近年經常被網民喺購物區見到買到冇手拎咁滯，唔知佢係大明星，仲以為佢係做批發賣手，以為佢人生最大樂趣就係Shopping！點知佢受訪時就話，因為工作關係，無法經常同閨蜜聯絡，所以佢會約相約好友行街維繫友情，呢個亦係佢由細到大嘅習慣，原來佢去街唔係真係為過購物癮而係為增進友誼，所以好再誤會佢係天生購物狂啦。