Dry到裂︱周家怡自爆好想拍拖　渣男都冇問題？

藝人周家怡、曾樂彤和楊天宇今日（22日）出席活動，周家怡戴上價值120萬名錶，笑言好想戴住走，不過保安好嚴密，她透露10年前購買一枚價值幾萬元腕錶，現已升值20多萬元，是最貴的收藏，但痛心有點刮花。曾樂彤亦有同感，會擔心刮花，只會在重要場合才佩戴，她透露會排隊購買心頭好，亦試過要求朋友割讓，表示收藏最貴一枚價值「10幾頭（10幾萬）」家怡講笑：「我聽錯以為10幾球。」

提到其他投資，她們都有買磗頭保值，曾樂彤透露2003年媽媽趁低價置業，近年樓市興旺，她決定加錢樓換樓，更換大單位與家人同住，她覺得年輕人難於置業，感謝家人支持，她亦會負責裝修費，做孝順女。

提到工作，家怡透露早前兩部戲一同拍，昨日（21日）做冬收爐，不過只是一天，她就悶到「身痕」，更呼籲想「拍拖」，她笑說：「我想拍拖，係喺戲裏面拍，現實就唔敢，拍感情戲可以拍拖、又拍戲、又嫌到錢幾好，（現實唔拍拖係咪驚咗渣男？）渣男又好，渣乜都好，因為好大壓力，全世界冇秘密，都係搵錢先，屋企人行先，希望搵我拍戲時搵我拍埋拖啦！」自言冇拍拖好耐，耐到已不記得，現在覺得靠自己較穩陣。曾樂彤透露明年有兩部戲上，今年做了3首歌，其中一首是她有份主演的電影的歌曲，希望未來工作陸續有來。