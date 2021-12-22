《演鬥廳》殺入台慶五強　王梓軒預告下季請軒公

歌手王梓軒擔任音樂總監兼主持的無綫音樂節目《演鬥聽》成功打入台慶頒獎禮「最佳綜藝節目」五強，梓軒今日（22日）在尖沙咀宴請台前幕後食飯慶祝，他說：「音樂節目入到五強係好罕有，我哋仲要係新節目，當初安排喺十一點半播，係有啲驚啲人唔會咁夜去追一個節目，但係志偉哥係想保護我哋，因為一個冒險性質節目，如果放喺其他時段，冇預期嘅收視，可能隨時被叫停，所以安排喺呢個時段播可以唔使咁大壓力，後來節目收視比預期高幾倍。」

梓軒透露節目源於早年曾志偉還是演藝人協會的主席時，志偉覺得樂壇很慘，委託他相約了200位音樂人見面了解音樂界的情況，後來志偉在無綫上任，即找他炮製音樂節目。梓軒表示節目《演》好像是一個實驗室，透露已在討論開第二季，但需要時間去籌備，因節目開始前其實已花了兩三個月時間進行特訓。

問到第二季有甚麼嘉賓最希望邀請，他說：「其實同張敬軒已經傾咗合作8年，依家約定佢，明年底開節目應該可以掛，仲想請Gin Lee、AGA、林奕匡等。」至於，問到會怎樣拉票爭獎？他笑說：「我覺得我哋優勢係新面孔，如果大家想畀機會新血、新思維，請考慮憐憫、可憐我哋，扶持吓啲小朋友。」