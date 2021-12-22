奇洛李維斯《22世紀殺人網絡4》片酬曝光　同首集差唔多？

由荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《22世紀殺人網絡》（The Matrix）三部曲是影壇經典，相隔18年再拍續集《22世紀殺人網絡：復活次元》（The Matrix Resurrections），隨著電影上映，奇洛的片酬亦曝光！

奇洛今次收的片酬在1,200萬美元（約9,360萬港元）與1,400萬美元（約1億920萬港元）之間，再加票房分紅，只比1999年的首集片酬1,000萬美元（約7,800萬港元）稍高。由於首集的爆紅，有傳奇洛於兩套續集大賺1億2,000萬美元（約9億3,600萬港元）。

出名疏財仗義的奇洛，曾將分紅送贈給《22世紀殺人網絡》的電腦特技與服裝團隊，因為奇洛認為他們是電影成功的真正功臣。奇洛亦多次自減片酬，協助製作方有資金請到其他演員，如《追魂交易》（The Devil's Advocate）的阿爾柏仙奴（Al Pacino），與《後備天王》（The Replacements）的真赫曼（Gene Hackman），今次奇洛可能亦是一貫作風。