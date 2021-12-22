死前發現新歡疑偷食　神田沙也加獲舞台劇拍檔認愛

日本女歌手松田聖子的35歲獨生女神田沙也加，上周六(18日)在北海道札幌的酒店墮樓身亡。她原定當日要演出音樂劇《窈窕淑女》，但演出前突然失場。該劇原本以雙主演陣容演出，沙也加猝逝後，公演臨時叫停。今日(22日)，主辦單位宣布舞台劇將於聖誕節(25日)復演，餘下場數會由另一女主角朝夏真人演出，本來與沙也加合演的拍檔寺脇康文、前山剛久則辭演。

沙也加生前與媽媽聖子一樣，感情生活豐富。她於2019年與前夫村田充離婚後，曾與前尊尼男星秋山大河拍拖，今年5月分手。有指她近月與合演《窈》劇的30歲男拍檔前山剛久發展姊弟戀。據知2人於3年前結識，因同樣熱愛動漫及舞台演出，因2人今年2度合作舞台劇，由沙也加主動告白撻着。有行內人透露沙也加本來打算在元旦閃電再婚，但男方因想專心事業，雙方對婚事分歧。

今日(22日)，前山於官網發聲明，對沙加也的離世表示哀悼，承認2人以結婚為前提拍拖。他表示無論作為女演員或一個人，都十分尊敬她，希望對方在天堂上亦繼續露出笑容。此外，有指沙也加死前曾給前山留下親筆信，發現男方疑與偶像女團成員私訊。