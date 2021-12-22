打響頭砲︱《鐵拳英雄》有播期　唐詩詠陳展鵬陳山聰打到飛起

無綫明年打響頭砲的新劇將會是由文偉鴻監製，視帝陳展鵬、視后唐詩詠、陳山聰、姚子羚、王君馨、伍允龍等合演的《鐵拳英雄》（前名：唐人街），現定於1月10日晚上9時30分首播。此劇由《城寨英雄》班底拍攝，《城》劇之前收視、口碑十分不俗，而之前《鐵》劇原本安排在去年9月的《反黑路人甲》播出，宣傳片已播，但最終卻抽起，改播《C9特工》，等了多時終於有得看，網民都引頸以待。

此劇以5、60年代的曼谷唐人街為背景拍攝，劇中演員都要打到飛起，而唐詩詠當時更是處女下海拍打戲，現時終於有得播，詩詠受訪時謂：「出就梗係開心啦！呢套係我第一次應付咁多武打場面嘅戲，拍嘅時候真係身心都疲俱嘅，拍打戲要好大氣力，所以依家拍完《隱形戰隊》，我都打算休息一段時間，不過每拍一套，自己就會愈嚟愈fit。」

而陳展鵬坦言很期待：「《城寨英雄》2016年出街，當時觀眾都好鍾意，我覺得《鐵拳英雄》都可以滿足到大家嘅，呢套劇真係拍得非常之辛苦，打鬥場面好多，自己拍時冇盡全力，身材各方面比《城》劇欠缺好多，拍時亦係阿女出世嘅日子，所以嗰陣自己要顧及好多，亦都好緊張。原本呢套劇上年年尾播出，但後尾抽起咗，如果唔係陳山聰都會有份憑呢套劇入圍男主角，佢真係落咗好多苦工。」.

陳山聰接受東網訪問時，笑言此劇是他未結婚前拍，之後拍完第二日即飛巴黎影結婚照，到現時囝囝都生埋，等了多時終於播出感到開心。說到展鵬指他應有男主角提名，問現時才播會否覺「唔抵」，山聰謂：「都冇話抵唔抵嘅，冥冥中都有安排，呢套劇大家都拍得好辛苦，喺我入行以來打得最甘嘅一次，劇入面我係泰國華僑，監製第一次要求我要瘦得好『乾身』，如果大家鍾意睇拳拳到肉嘅戲，可以欣賞吓。」