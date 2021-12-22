林俊傑被網民曖昧Tag名「冷處理不好」　成王力宏翻版？

在王力宏風波一發不可收拾之際，今次火勢燒到新加坡歌王林俊傑（JJ），近日網上流傳一篇Hashtag了JJ的發文，並意有所指的寫道：「我盡全力去理解，但真的想太多，辛苦了！簡簡單單的！因為我是想珍惜這個朋友，我不想再受任何人影響，去懷疑或者吵架，我寧願一起看卡通片，我也不要吵架…。」雖然這篇文章沒頭沒尾，令人看睇到摸不着頭腦，可是「#網友喊話林俊傑」這搜尋字火速登熱搜，更有網民指這是跟JJ的感情事有關，有可能重蹈王力宏事件的覆轍。

但有網民看完這篇發文後留言：「感覺這位嫂子的文筆不行，除非有重擊否則翻不起來，請嫂子按蕾神的格式來！」亦有食花生的網民表示：「人家故意含糊其辭看不出來，還是留有餘地！」然而，發表文章的網民今日（22日）又hashtag JJ，並寫下：「你收到我通過你的親友，在這一個月裏，每天幫我轉達給你近上百條信息嗎？如果你有收到，請你親自聯絡我喔！」之後提到：「在成年人的世界裏，一直沉默，冷處理，是最不好的做法。是深仇大恨嗎？我想連仇也算不上…中間發生的失誤，也嚇死我，如果能預知，我一定不飛去。但一定有我的責任失誤，錯信一個人，苦了大家。」更寫下：「我願意負責任的承擔一切痛苦黑暗至今。也冒疫情的危險堅持到這裏，30天的轉達與傻等，我們都知道，時間也很珍貴，要珍惜當下，但我也很疲憊開始疑惑，為甚麼要到這裏找人，最和平的方式就是兩個成年人自己溝通，我們都不要再辛苦身邊的人了。」

JJ對此在晚上透過唱片公司發聲明，駁斥無端被造謠：「對於別有用心的抹黑造謠及其傳謠的侵權行為不予以回應，是不希望因極個別人尋釁滋事的行為而佔用公共資源，並不意味着相關謠言所捏造虛構的內容是真實的！」更表明：「若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請向有關部門進行檢舉，林俊傑先生與本公司將積極配合有關部門的調查工作，以肅清謠言及無端指控。」