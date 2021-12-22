miru　最強VR性戰士

武林中有句說話：「練拳不練功到老一場空。」咁又係呀！招式幾厲害都好，冇內功推動，威力始終有限。同樣，日本AV女優嘅身材幾激凸個樣幾靚都好，冇練好床上功夫的話，好快就會被淘汰，而被稱為騎乘之天才嘅miru就有齊晒呢三樣條件，最近更獲封為「VR性戰士」添！

可愛度爆燈

日本AV大廠S1可以話網羅晒大部分優秀女優，廠內除咗有人氣王三上悠亞，仲有小宵虎南、七森莉莉、有栖花緋、安齋拉拉等極品巨乳女優，不過廠內乳量相對較少嘅女優，好似miru咁亦未驚過！

現年22歲嘅佢，擁有一副可愛度爆晒燈嘅妹系面孔，一顰一笑都散發出令人融化嘅天真甜美氣息，真係好想將佢一擁入懷好好呵護一番呀！身材方面，雖然佢冇得跟同廠班巨乳女優相比，但其實上圍都唔細，一對D奶亦分量十足，一托一夾都有番咁上下睇頭，加上腰肢同四肢都夠晒纖幼，配合埋白裏透紅嘅嬌嫩美肌，吸引力絕對不比巨乳女優遜色，當然miru能夠坐穩S1專屬女優一席位，梗係唔單止得外在美咁簡單啦！

一秒引爆

佢喺2018年投身AV女優行列，當時嘅藝名叫坂道美瑠，今年轉投到另一間女優事務所後就改用現時呢個藝名。出道之後，除咗靠可愛俘虜一眾AV迷之外，喺床戰場面表現出一身好功夫，話畀大家知佢唔係得個樣，尤其係騎乘功夫夠晒靈活有勁，最為人讚賞，連日本AV達人東風克智都封佢為「騎乘位之天才」，更形容其騎功勁到令男人「一秒引爆」！因為表現極佳，喺2019年嘅FANZA成人大獎獲得「新人女優獎」。

最近miru繼續喺AV作品中為觀眾獻上投入度極高嘅精彩演出，同時仲多咗一個封號，話說AV銷售網站FANZA為紀念發售VR作品5周年，於是特別委任佢為「VR性戰士」，孭起推廣重任，將VR發揚光大！

miru近期密密以VR性戰士身份推廣用VR睇AV，所以大家從其社交網就可以留意到佢進行相關宣傳活動嘅消息，當然亦唔少得欣賞佢嘅性感自拍照啦！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎2吋

三圍：32D-23-33