糖果愛情酒店　甜到漏

唔少愛侶都會去酒店溫馨甜蜜一番，最近日本有間愛情酒店成為網絡熱話，事關佢以糖果為主題，真係勁Sweet呀！另外，日本有套AV以隨意門為題材，滿足晒男士嘅幻想，因而成為話題作。

兩大主題布置

情侶想曳曳嘅話，首選梗係去酒店爆房啦！而日本嘅愛情酒店（Love Hotel）唔單止選擇多，唔少更係裝修得相當有特色，好似位於東京都澀谷區圓山町一間叫做「Sweets Hotel Ruby」嘅愛情酒店，最近便成為日本網民嘅熱話。

呢間酒店有兩個主題布置，一個係糖果，另一個則係朱古力，而酒店嘅外觀亦似足童話故事嘅糖果屋，夢幻包裝相當吸引。房間嘅裝修亦配合兩大主題，包括有波板糖主題房間、朱古力主題房間、貝殼蛋糕主題房間等，所有房間都能令視覺感受到甜蜜嘅元素，難怪日本網民指若然去呢間酒店曳曳，未入到去已經被佢嘅外觀感染，令人更加甜蜜溫馨咁話。不過有網民表示，除咗先要有女友外，最重要係疫情期間酒店冇營運，簡單嚟講得個睇字！

AV隨意門 人人寄望可達到

大家睇到多拉A夢嘅法寶時，會唔會有邪念嘅諗法呢？例如想用隨意門任意進出女仔嘅房間？呢套由日本AV片廠Hunter推出嘅作品《隨意門呀，百厭！你點解喺度？快啲出去！》，不但滿足晒男士對隨意門嘅邪念幻想，更將極盡香艷嘅畫面原汁奉上！搵嚟泉莉音、椿莉香、天馬唯等女優演出，故事講述男主角執咗道被遺棄嘅門返屋企，發覺佢原來可以進出任何地方，於是便偷偷去到心儀女生嘅浴室，場面既搞笑又香艷。作品甫推出，即成為日本網民嘅熱話，稱終於將隨意門AV化，實現佢哋嘅夢想。不過翻查資料，其實佢並非首套以隨意門為主題嘅AV，早喺2008年1月由AV片廠Rocket便推出名為《究極之妄想發明系列第1彈 隨意門》，不過女優陣容，梗係冇呢部新作咁勁啦！

成人Cosplay界女神

講到樣靚身材正嘅脫星，又係女神級Coser，一定非佢莫屬，就係今年26歲嚟自法國巴黎嘅Sia Siberia。早前佢接受英國媒體訪問時，坦言自己有Cosplay癖，每當佢扮演唔同角色時，不但會將自己代入其中，仲會覺得好興奮，令佢慾望高漲，故此近年佢更以各種Cosplay造型喺網上進行成人直播，因此被封為成人Cosplay界女神。

所謂成人Coser，就係經常以露肉度超高嘅造型，成為男士嘅焦點。不過Sia Siberia表示，經常收到唔少粉絲嘅請求，想佢Cosplay愉虐女王，因而令佢覺得煩惱。事實上，擁有32C-24-35身材嘅佢，2018年出道便獲得相當受歡迎，加上喺Cosplay嘅知名度，更係人氣爆燈！