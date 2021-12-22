多角度狂咀Jeana　吳卓羲豪言：從影以來最激

吳卓羲（Ron）與何珮瑜（Jeana）於英皇電影《致命24小時》內，有一場醫院辦公室激情戲，該場戲講述飾演患了癌症角色的Jeana，主動勾搭飾演醫生的阿Ron，2人情慾爆發，瘋狂激咀，雖然兩人曾於劇集「咀過」，但今次拍攝相當激烈，連Ron都不禁笑言「好激」：「因為電影尺度比電視大，所以真係從演以來最激嘅一次。（事前會唔會有啲緊張？）咁又唔會，因為對手係Jeana，所以都無乜嘢擔心，大家都熟、好有默契。」

Jeana亦直言拍劇的接吻戲與今次相比實屬「小兒科」，她謂：「之前拍劇個啲都係蜻蜓點水，今次激烈好多，我哋聽導演講解完，佢想拍乜嘢角度、有乜嘢感覺，埋位前大家亦會再溝通，下一個動作係點呀，手點放呀，都有傾到，排幾次就正式拍，好少Take就搞掂。」至於「拍後感」，Jeana則笑言：「喺枱上拍親熱戲，真係有啲唔太舒服，張枱好『銀』，加上枱面有好多文件、筆，當大家情緒到時，就要撥開所有嘢去營造激情感，時間真係要夾到完美，絕對係一種拍攝技巧。」Ron則直言拍此類戲真的要比較小心，始終男仔會有點尷尬，但因事前溝通十足，過程都算相當順利。

2人落足心機拍戲都是想觀眾欣賞，該片將於下月（1月）6日公映，而除夕至1月2日將有優先場，Jeana都希望大家可以多多捧場！