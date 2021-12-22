被鄭嘉穎催婚生仔　黃宗澤神回：唔通單性繁殖咩？

藝人黃宗澤（Bosco）和鄭嘉穎今晚（22日）出席有份演出的電影《G風暴》首映，戲中他們飾演兄弟，已合作過無數次，Bosco表示戲中好多追逐場口，因大家都有過腳患，所以十分擔心，幸而沒有受傷。嘉穎笑言與Bosco年年有合作，出年會再合作，他表示雖然做了爸爸，但拍戲也不會錫身，認為任何角色就算文戲也會有追逐鏡頭。

憑《星空下的仁醫》角逐視帝最後5強，嘉穎說：「我都係嗰句，希望未攞過嘅攞，睇好譚俊彥和張振朗，（唔講馬國明佢會唔開心？）佢攞過視帝啦！覺得依家新氣象，係新嘅開始，（去唔去台慶頒獎禮？）今次冇謂喇，應該唔會見到我，（《星》入圍最多獎項？）多謝觀眾支持，自己希望趁退休前，拍到令人留下深刻印象角色。」他並拉Bosco講笑：「Bosco就唔玩呢個遊戲啫！」Bosco即秒回：「我想攞，多謝！」笑番全場。

聖誕將至，嘉穎表示一日未通關一日都留港，小朋友開始放聖誕新年假，家長就最大壓力，笑言：「佢哋日日新鮮日日甘。」讚太太陳凱琳能幹，已安排好節目，他只要出席便可，亦會安排節目與太太過二人世界。Bosco透露今年好多人陪他過生日、聖誕及跨年，因要為《法證先鋒V》開工，並突然話羨慕嘉穎有家庭溫暖，及爆嘉穎催婚，但Bosco說：「聽佢講完小朋友不斷增長，自己就不斷降低，聽完仲驚，唔敢，未考慮結婚，（2022年有冇希望？）冇，我啲期爆晒，除非單性繁殖，日日喺劇組，唔知有乜做得出。」

另外，剛從內地返港的謝天華都有出席首映，他透露離港超過８個月，返港陪家人度新年，他表示太太向他詐型，仔女快不認得他，於是他自度驚喜回家一幕，他說：「我冇話畀小朋友聽我返嚟，一打開門，阿仔呆咗2至3秒，之後攬住我，我梗係狂啜番夠本，呢幕我鋪排咗好耐，如果個仔冇反應，我會好Hurt。」他表示3歲的細女尚未懂性，知道大仔心裏面明白，只是未有說出口，不過第二晚已經要求黐着他睡。問他是否搵夠回家？他說：「錢係搵唔夠，但要有休息時間，畀自己充電回氣。」