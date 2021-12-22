隱藏結局為添食留後路？古天樂隨時拉宣萱合唱情歌

藝人古天樂（古仔）、宣萱、鄭嘉穎、黃宗澤、謝天華、陳庭欣、劉浩龍等今晚（22日）出席《G風暴》慈善首映禮，古仔對票房表示有信心，堅持拍好戲，對於選擇在除夕上映，是希望大家與電影一起迎接新一天，可謂別有用心，由於要開工，未知能否往戲院謝票。至於聖誕將至，古仔表示逢大時大節都會陪家人：「天氣轉冷，要睇住阿爸。」宣萱就相約朋友食飯。2人的新年願望，都是希望疫情快點過去及身體健康。

提到「風暴」系列7年連拍5齣並以此片作結，不及舊作「陰陽路」系列般長，古仔突爆出原來拍了兩個Ending，他說：「另一個結局隱喻我未死，拍多個係想保險啲，係可以再繼續拍下去。不過最後揀咗上映個版本，覺得係最好，作為一個完結。（片尾會唔會有彩蛋睇到第二結局？）唔會，大家唔會見到。」

宣萱透露是次角色不用做人質，但被人追殺，要着住高踭鞋不停跑，不過因為之前拗柴，擔心影響拍攝，幸劇組先安排拍文戲，讓她有時間養腳傷，她續指未試過到文化中心及太空館取景，首次感受到拍攝大製作很開心。對於古仔率眾演員合唱主題曲，宣萱亦有份，她稱以前憑劇集《難兄難弟》帶挈出過唱片，好多年無再唱歌，難得有機會一展歌喉，古仔亦表示不排除日後跟宣萱合唱情歌：「有需要會唱。」