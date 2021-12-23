【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十一月二十乙巳火執日

吉時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：祭祀、會友、納畜

忌：出行、栽種、放水

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

沒有心情出席任何聚會，只想留在家靜一靜。

金牛座

認清目標，努力不懈，事業發展無往而不利。

雙子座

趁空檔執拾一下工作環境，有助提升士氣。

巨蟹座

財運上升，收入穩定，生活滿意度隨之上升。

獅子座

不宜多管閒事，既浪費時間，又惹人討厭！

處女座

承受巨大壓力，抱怨也無用，想辦法解決吧！

天秤座

很想放空自己，歎個下午茶可帶來好心情。

天蠍座

可按照自己心意行事，度過不受打擾的一天。

人馬座

勿為失誤堆砌藉口，以免給你帶來更大麻煩。

山羊座

身心狀態差，如時間許可，勿處理重大事務。

水瓶座

一切事情都在你的掌控中，但切忌得意忘形。

雙魚座

心情不錯，宜抽空陪伴家人，桃紅色助開運。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 財運佳

（跌）牛 易破財

鼠

桃花運欠佳，單身者較難遇到心儀對象。

牛

吃了火藥似的，易意氣用事，小心破財。

虎

偏財運強，若有意外收穫，宜行善積德。

兔

生活稱心，但需注意健康，切忌熬夜。

龍

行動力強，信心十足，工作表現獲認同。

蛇

難搞的事情終於擺平，可暫時鬆一口氣。

馬

工作受打擊，面對壞消息宜保持冷靜。

羊

貴人運強，事業發展有望更上一層樓。

猴

財運亨通，利傾生意，易接獲可觀訂單。

雞

獲貴人指點，信心倍增，做事如虎添翼。

狗

財運不錯，投資可一試，但要留意風險。

豬

是日沖煞，生活多變動，令身心俱疲。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

莎草紙

知識傳承，原始人時代，多數用身教口傳，親身體會學習，全靠記憶，後來漸漸學會在石頭等物件刻上符號或圖騰，去記錄一些事情，留存給後人。

再為了方便儲存，就會刻在竹片上，所以古時有「學富五車」的說法。

但最偉大的發現，一定要數紙張了，有了紙張，可以大大縮小儲存的位置及延長保存時期，真正可以做到流傳萬世。

紙張，究竟是甚麼時候發明呢？

在埃及的國家博物館，有記載古埃及人於7,000年前已經發明了「莎草紙」，用來畫畫，記錄文字。

古埃及人發明了莎草紙，並不吝嗇地，將這種莎草紙產品，出口到古希臘等地中海文明地區，甚至遙遠到歐洲內陸和西亞。

之後有改良了的羊皮紙、牛皮紙等紙張的初版，但是埃及首先發明的莎草紙，一直使用到九世紀，才被從阿拉伯傳入的廉價紙張所代替。

今時今日，大家可以閱讀到輕巧的書本、報紙、雜誌等紙張物品，吸收到前人傳下來的資料和現代貼近時事的知識，真是要感謝當日發明莎草紙的古埃及人。