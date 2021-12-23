同王力宏撇清關係！徐若瑄發終極聲明：我不是第三者

李靚蕾「核爆式」數臭前夫王力宏後，台灣女星徐若瑄被捲入當中，雖然她曾發文澄清，但前日網上再瘋傳「王力宏、徐若瑄、范瑋琪、黑人大玩4P、大尺度不雅視頻曝光」，令事件再度炒熱，而李靚蕾在社交網發文：「據我所知，黑人（陳建州）、范瑋琪跟王先生沒有不正常關係。」但沒提及徐若瑄，引起網民諸多揣測。

否認介入別人婚姻

昨日（22日）徐若瑄第3度在網上發出聲明，強調沒有介入「王李」婚姻，亦絕無私約，更不是大家口中的「介入別人婚姻的第三者」，並指今次是最後一篇聲明，如再有後續她會以司法處理。她坦言捲入事件中感到身心疲憊：「連日來的怒罵與不實指控，心很煎熬、身心俱疲，但這個世界不完全是邪惡，還是有很多善良的，患難見真情，感謝很多好朋友的關心問候，也讓我看到誰是真正的朋友，特別感謝米粉和工作夥伴們的支持與信任，還有公正的網友們及報道，謝謝你們的溫暖。我有記得你們的提醒，日子還很長，不要因為眼前的事，虧待自己。我有記得喝水也有記得吃飯，請不要掛心。」但當中一句「也讓我看到誰是真正的朋友」，即被網友解讀為她不滿黑人夫婦為了明哲保身，倒戈要求李靚蕾發文為他們澄清而「跳船」！

心痛連累家人

聲明中續指，事件除了對她有嚴重影響外，亦已連累家人：「讓我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷等，我感到心痛與無奈。我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衞我的名譽。」對於首日發聲明被指「對號入座」，她解釋：「試問，各種躲在影射、比喻、暗示背後的報道和網友們的不實指控，一桶又一桶的髒水往我身上潑，身為女人、是妻子、母親又是公眾人物，我還能不站出來，為自己名聲平反嗎？這不叫對號入座，而是一群人『無憑無據』、指名道姓的在詆毀我。」她仍相信世界還有公理：「鍵盤可以殺人，但不等於殺人後不用負責任。」