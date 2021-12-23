唔玩鬥武轉鬥「舞」　陳豪化身「舞王Mo」搶晒Fo

由視帝陳豪主演嘅無綫新劇《四十二章經》早前於何文田拍攝外景，場口講述陳豪、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）齊齊跳舞幫鄭子誠求婚，導演於正式拍攝前找來排舞老師為各人排舞，其中一身神父裝束的陳豪起初似未能跟得上節奏，總是比人慢半拍，但到正式roll機時，他突然「舞王」上身，有姿勢有實際，成功令鄭子誠抱得美人歸。

事後陳豪受訪時笑說：「今次個劇比較輕鬆，而且劇中有好多唔同元素，舞蹈只係其中一樣我哋要表演嘅，仲有好多搞笑嘅群戲，大家整體合作都好開心、順利。」而Judy指睇劇本時已知「唔嘢少」：「都想多啲時間排，但因為太趕，只可以即場排，阿Mo（陳豪）最辛苦，因為佢喺頭排唔錯得。」問到心目中理想求婚方式，她自言比較簡單，最怕對方找來一班朋友搞「大龍鳳」，她說：「喺網上睇過太多好有心思嘅求婚，但最後個女仔係Say No。」她指曾有術數師指她有閃婚的可能，她亦表示認同，更自爆希望34歲前能生BB。

另外，江嘉敏表示讀書時曾學跳舞，但自嘲手腳不協調：「好在係拍住周嘉洛，佢跳舞好厲害。（好似拍得幾趕，辛唔辛苦？）少少，不過有Judy、嘉洛、糖妹佢哋一齊成日講傻嘢，好開心。」她續表示劇中會首嘗吊威吔滋味，受傷也是必然，但辛苦得來「好好玩」，最遺憾是未能參與開槍場面。至於獲讚舞功了得的周嘉洛，眾人排舞期間，他被發現獨自坐在一旁閉目養神，他解釋：「前一晚瞓得唔好，體力上唔係最好狀態，所以搵個地方抖抖。」