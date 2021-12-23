史泰龍自爆拍《洛奇IV》擂台戰死過翻生

荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）拍成名作《洛奇》（Rocky）系列身經百戰，其中1985年拍攝《洛奇IV》-《龍拳虎威》（Rocky IV）時卻險死！

史泰龍早前為《洛奇IV》剪輯了一個導演新版本《Rocky vs. Drago》，而他為此拍攝了一個網上製作特輯。在特輯中，他自爆與瑞典男星龍格爾（Dolph Lundgren）飾演的拳手「蘇聯佬」拳擊比賽的一場差點被對方K.O.！

他憶述當時的情況：「首先我哋拍我出場，佢出場然後就主持介紹，之後拍攝拳擊時我受重傷，要從加拿大飛去加州入ICU（深切治療部）。佢一記重拳擊中我胸口，完全將我粉碎。當時我感覺唔到，但之後嗰晚我個心臟開始腫脹。我嘅血壓上升到260，而我即將同天使傾偈，下一刻我就喺低空飛行之下被緊急送院。」史泰龍爆當時他在ICU時被圍住，留在ICU4天後即返回片場拍攝其餘最後一場拳擊場口。而他更表示將那出事的鏡頭保留在電影之中。

《洛奇》珍藏道具12月拍賣

史泰龍早前捐出接近500件《洛奇》系列的珍貴道具作拍賣，其中包括在《虎威》（Rocky III）中用過的紅色經典拳套。預計將會以1萬至2萬美元拍賣出。