東方日報C1：王力宏闢室玩「樂」　徐若瑄3發聲明寸「真正朋友」

台灣天王王力宏和李靚蕾離婚，未有因男方道歉和女方「不提告」而落幕！ 被指小三之一的組合BY2成員Yumi（孫雨） 昨日驚傳自殺入院，經搶救後無生命危險，至於另一涉事主角徐若瑄3度發文，強調沒有介入別人婚姻。而王力宏在酒店隔離中，被指半夜玩音樂擾人清夢！

李靚蕾「核爆式」數臭前夫王力宏後，台灣女星徐若瑄被捲入當中，雖然她曾發文澄清，但前日網上再瘋傳「王力宏、徐若瑄、范瑋琪、黑人大玩4P、大尺度不雅視頻曝光」，令事件再度炒熱，而李靚蕾在社交網發文：「據我所知，黑人（陳建州）、范瑋琪跟王先生沒有不正常關係。」但沒提及徐若瑄，引起網民諸多揣測。

否認介入別人婚姻

昨日徐若瑄第3度在網上發出聲明，強調沒有介入「王李」婚姻，亦絕無私約，更不是大家口中的「介入別人婚姻的第三者」，並指今次是最後一篇聲明，如再有後續會以司法處理。她坦言捲入事件中感到身心疲憊：「連日來的怒罵與不實指控，心很煎熬、身心俱疲，但這個世界不完全是邪惡，還是有很多善良的，患難見真情，感謝很多好朋友的關心問候，也讓我看到誰是真正的朋友，特別感謝米粉和工作夥伴們的支持與信任，還有公正的網友們及報道，謝謝你們的溫暖。我有記得你們的提醒，日子還很長，不要因為眼前的事，虧待自己。我有記得喝水也有記得吃飯，請不要掛心。」但當中一句「也讓我看到誰是真正的朋友」，即被網友解讀為她不滿黑人夫婦為了明哲保身，倒戈要求李靚蕾發文為他們澄清而「跳船」！

心痛連累家人

聲明中續指，事件除了對她有嚴重影響外，亦已連累家人：「讓我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷等，我感到心痛與無奈。我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衞我的名譽。」對於首日發聲明被指「對號入座」，她解釋：「試問， 各種躲在影射、比喻、暗示背後的報道和網友們的不實指控，一桶又一桶的髒水往我身上潑，身為女人、是妻子、母親又是公眾人物，我還能不站出來，為自己名聲平反嗎？這不叫對號入座，而是一群人『無憑無據』、指名道姓的在詆毀我。」她仍相信世界還有公理：「鍵盤可以殺人，但不等於殺人後不用負責任。」

現年29歲的Yumi最近捲入王力宏離婚事件，日前她表示遭誹謗，已報警處理，卻被李靚蕾「狠狠摑臉」， 叫對方提供警方的電話，她可以提供證據。之後Yumi發聲明承認曾與王力宏婚前談戀愛，絕無介入成分，惟李靚蕾再次「重錘出擊」，上載一張疑似Yumi以裸照頭像與王力宏對話的通訊截圖，被「蕾神」完美擊倒的Yumi 未有再就事件發聲。

友人：出事絕不原諒

不過，昨日有傳Yumi吞藥送醫，其友人將照片上載社交網，自稱是Yumi圈外好友的「做個子孫007」帳號，發文並Hashtag王力宏：「Yumi吞藥輕生在醫院洗胃急救！王力宏你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！如果她真的出甚麼事情，我絕不原諒！」不過該照片不見Yumi正面，而入院證明中的名字等資訊一概被遮蓋，僅得「29歲」的字眼。

Yumi友人爆料5小時後，有網民質疑「007」是Yumi 開設的小號，惹起自編自導自演疑雲！而「007」堅稱是Yumi圈外好友，並再更新社交網晒更多相關照片，以「證明」Yumi未有報假案，又公開Yumi和王力宏的合照檔案，指2人於王力宏2013年舉行「火力全開演唱會上海站」後台合照，而非外界所傳的攝於2015年。對於李靚蕾公開Yumi和王力宏2015年的聊天截圖，「007」否認裸照頭像是Yumi： 「一看就是個洋人，她身材沒那麼好。」

醫護爆吞維生素

事件愈炒愈熱，網上有自稱是醫護人員的網民爆料，指Yumi只是吞了2粒維生素和2顆褪黑素（助眠劑），指對方自己打電話到急診，凌晨2時入院，早上9時已出院，急症醫生更大爆她「生命體徵特別穩定」，不少網民狠批：「覺得醫護大夜班太閒了是嗎？」

而現於台灣S Hotel隔離中的王力宏，被房客踢爆擾人清夢，每晚1時都會聽到小提琴與電子琴的音樂聲，不少網民質疑王力宏「創作靈感在半夜特別旺盛」、「渣男文章寫不過就用唱的？大可不必」。該房客指王力宏食欲不錯，冬至還吃應節的湯圓。但該酒店負責人受訪時表示，王力宏隔壁的房客早已退房。另外，王力宏的「左思右想」道歉文被指於網上抄襲，網民寸他誠意欠奉，笑言「記得要給人家公關費」。

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