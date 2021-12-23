布志綸唔希望囝囝做接班人：做音樂唔容易

歌手布志綸（Alan）昨晚（22日）在主題樂園舉行首個個人音樂會，獲陳柏宇、李丞責與太太劉倩婷、劉威煌夫婦、黃妍等人到場支持。他獻唱多首個人作品，亦有唱出Mr.時期創作的作品，包括《黑色狂迷》、《搖擺》，全場high爆！之後他唱到滿頭大汗要除外套，坦言：「玩音樂係漫長兼艱辛嘅路，今日係入行以嚟第一次以個人身份開嘅音樂會。」粉絲叫他「撐住唔好喊」，他即笑言：「汗嚟㗎啫。」然後續謂：「幾年前寫咗首《長路》，點解音樂路咁難行，一、兩年後發覺當年The Beatles都係喺呢個情況下，寫咗首《The Long and Winding Road》，發覺好有共鳴，當然唔係同佢哋比較。」

Encore環節，Alan的5歲囝囝成為特別嘉賓出場，全場歡呼！Alan彈結他、囝囝彈琴，兩父子合作表演《森林》，囝囝信心十足，表現似模似樣，完全沒有怯場。彈完opening的囝囝之後周圍走，Alan即拖住他不讓他走，期間囝囝全程keep住型爆插袋企，十分搶鏡！唱完之後囝囝不肯走，繼續型爆擺甫士，十分搞笑！

騷後受訪時，講到囝囝琴技了得、表演淡定，Alan笑言：「之前都唔知佢咁有表演欲。（裁培佢成為你嘅接班人？）頭先都講音樂路好艱難，最好唔好啦，除非佢嘅天分再高啲啦，做音樂唔容易。（但佢好有音樂天分？）ok啦，佢真係練咗好耐。（點多謝囝囝將第一次上台畀咗你？）佢多謝我就真，可以咁快上台，爸爸都要努力好多年先有得表演。」

講到今次首次舉行個人騷，他笑言覺得chur：「今次極速連住唱落去，唱到聲沙，因為冇間場，歌接歌冇停過，今次係好好嘅經驗。」提到他預告下月Mr.與C AllStar合體開騷，他笑言：「開心呀又有騷玩，下月完全未知係點，因為大家都好忙，都未約出嚟傾細節。（好耐冇合體開騷？）係呀，因為大家都好忙。（佢哋今日冇嚟睇你個騷？）之前都同佢哋講，不過佢哋有人話唔係香港，有啲就話有嘢做嚟唔到，佢哋真係好難約，但我冇所謂嘅，屋企人、朋友支持好開心，有得做騷已好開心。」講到聖誕節，他表示會放假，與家人度過。