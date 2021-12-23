聖誕禮物2021　必買實用推介

聖誕節近在眼前，大小派對都等着你參加，無論跟朋友開Party、氹另一半開心，還是獎勵一下自己，禮物都是必不可少，要一次過搜羅不同類別的禮物，位於將軍澳嘅東港城就最啱大家，以下是小編的精心推介。

THILAH London 氹女朋友開心之選

要是你身為男朋友，送聖誕禮物給女朋友絕對要精挑細選，而且要有一定分量，還要不失心思！

今個聖誕，THILAH London以英國知更鳥為設計靈感，創造了充滿知性美的ROBIN知更鳥首飾系列，當中的阿古屋珍珠18K玫瑰金耳環同金頸鏈，可愛的知更鳥環抱珍珠，非常Cutie，可愛系女生一定歡喜；而紅寶石與珍珠耳墜，設計上是不會過於隆重的輕珠寶，就算日常佩戴也十分Stylish，適合型格女生。

American Eagle Holiday 系列登場 實行Give Love Get Together

天氣轉冷，揀返套衫分別送畀男、女朋友就不怕凍親，實際之餘更滿是日常的溫暖，Sweet爆！

小編精選了American Eagle毛皮襯裡男友風牛仔外套，以柔軟的水洗丹寧布料製成，融合柔軟毛皮內襯，舒適度高，仲可以連帽咁戴，方便隨心配搭；再襯上超可愛費爾島圖案的雪丘冷衫，簡直似跟伴侶擁抱般柔軟溫暖，舒適度滿分。至於AE Ne(x)t Level 高腰九分牛仔緊身褲，超軟、超有彈性、不怕改變形狀，着上身可謂超級舒服！

@cosme store 助女生營造素肌感

原來根據非正式統計，不少男士都鍾情女生素顏示人！女生們如欲在節日打造流行的素肌感，讓男士留下深刻印象，一於到 @cosme store 選購美妝產品。推介 #SANA 旗下的24小時不卸妝的產品系列，就算Staycation都可以全天候零死角，天然無做作呀！

Fossil 派對交換禮物最啱

一班朋友開聖誕Party，交換禮物是指定動作，而揀禮物絕對不能Hea，最理想當然係既實用又夠型格！

Fossil Bronson系列的銀包，成熟得來有格調，而銀包的厚簿大細仲剛剛好，最適合追求輕便的朋友仔，而 Fossil的皮革產品當然並不止是男士專利，其工業風的手袋連女生都 Carry到！當中 Carmen Shopper袋簡約而經典，容量又適中，可以一次過袋晒Party收到的禮物呀！

地址：

將軍澳東港城 (港鐵坑口站A1出口)

店舖位置：

THIALH London (Pop-up Space 2)

American Eagle (Shop no.116-118)

@cosme store (Shop no.111)

Fossil (Pop-up Space 5)

(東港城提供)