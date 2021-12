《奇異博士2》預告片曝光　奇異博士變身邪惡博士？

漫威(Marvel)超級英雄電影一浪接一浪,《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)正在全球熱映中,另一部《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將於來年5月上映。而首輯預告片昨晚正式公開!

故事承接《蜘蛛俠:不戰無歸》,講述奇異博士因為要幫蜘蛛俠解決身份曝光問題而錯誤打開多元宇宙,令事情失控。最後他要搵紅女巫出手幫助。預告片中除了出現新角色如America Chavez亦即「少年復仇者」之一的美國小姐之外,在上集飾演卡爾莫度的Chiwetel Ejiofor將回歸,並在預告中告知奇異博士:「宇宙最大的威脅其實就是他自己。」預告中最大特點就是出現邪惡的「暗黑版」奇異博士。此角色之前已在漫威劇集《無限可能: 假如...?》 (What If…?)中出現過。

另方面,《蜘蛛俠:不戰無歸》於香港上映8日,港澳兩地累積票房已衝破6,884萬港元打破《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的票房紀錄而成為今年香港票房冠軍!