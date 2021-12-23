全民造星IV︳粉絲名大公開　大熱Marf人氣未最勁？

人氣男團MIRROR嘅粉絲勢力強大，每個成員各自嘅粉絲都有專屬嘅粉絲名，好似「教主」Anson Lo嘅粉絲叫「神徒」、姜濤嘅粉絲叫「姜糖」咁，估唔到一班可能成為女團嘅《全民造星IV》20強成員都已經有自己嘅粉絲團，名字一樣創意十足。人氣王Marf（邱彥筒）嘅粉絲就叫做「muffin」，食番英文名諧音，Ivy So（蘇雅琳）嘅粉絲叫做「蘇蝦」，肥仔（梁業）「最愛」嘅王家晴（ Candy）粉絲就叫「晴天蛙蛙」，榛綦（何榛綦）嘅粉絲叫「榛子醬」，「翻版Lokman」Gao（沈貞巧）嘅粉絲就叫「餃子」，而同柳應廷傳緋聞嘅Alice（許寶恆）粉絲就叫「白兔糖」，全部都好Cute！

既然各自都有粉絲團，當然都有人氣高低之分啦，其中一直係大熱門嘅Marf同許䡍（Day）社交網追蹤人數稱霸，分別霸佔第一及第二名，不過以通訊軟件嘅粉絲群組，亦即忠實粉絲人數計算，Ivy So反超前跑贏Marf勇奪第一，而Candy亦贏過Day奪得第三，意味住觀眾投票中，Marf未必坐隱「票王」，Ivy So分分鐘成為其勁敵！