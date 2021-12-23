【簡潔生活學 】執屋可招財神

近年尾，很多人「送舊迎新」，除了清理雜物，更多人會換新傢俬或電器，尤其最後一期消費券推出，購買欲更為高漲。不過我一直主張，如果物品仍然可用，不要隨便棄掉，也不要家裏已有，再去添置新的，而我遇過經常愛「購物」的人，就是因為沒做好收納，每次找不到便去買，其實是很浪費的。

上兩星期，我去了一家三口的家庭做收納，那個爸爸正正是這類型。他從事金融，疫情期間在家工作，太太是髮型師，而兒子是幼稚園學生。那個單位大概600平方呎，尚算清潔但有大量雜物，差點連坐的位置也沒有。廳中有張小睡床，本來是小孩的，但因為習慣和爸媽一起睡，所以小睡床已被雜物佔據。細問之下，原來大部分雜物，都是屬於爸爸的，就連太太也無法勸導他。

那位爸爸很喜歡在家做運動，所以有跑步機、幾張瑜伽墊及瑜伽磚，最驚人是有一條從天花而降的TRX。家人最大煩惱是，當他跑步的時候，全家人沒有空間走動，如果要到洗手間，要等爸爸做完運動為止。

我聽後感到疑惑，他如何能騰出空間擺放器材，同時覺得這種行為很「自私」，共融空間應該是每個人能活動自如，他要明白這個是家，不是Gym Room。

之後，我更發現牆壁有數支伸縮柱，作晾衫之用，情況就像地盤棚架一樣「萬箭串心」，再加上天花板已經有兩條橫樑，驟眼看就像住在一個籠裹，我並不是風水師，但周遭環境令人感到俗稱「周身唔聚財」。

我跟爸爸說，新年快到了，如果家中雜物多得連自己也不能走動，請問「財神爺」又如何進來？他聽到後，眼睛瞪一瞪，好像突然被點醒一樣。

之後我跟他做了一個測試，看看打開摺疊式跑步機需時多久，結果是1分30秒。我再了解一下他由何時起有囤積習慣，他解釋，家裏很多物品是因為要用時找不到，所以便買一個新的，但情況越見嚴重。我建議他，不如先將所有物件全數取出，再重新安排位置，才能清楚物件數量，經溝通後，他由最初的抗拒，慢慢變得接受，並開始進行清理，我並告訴他，所有多餘的物資，我們不會隨便棄掉而是捐給有需要的人，又或作義賣，善款將捐予慈善團體。

當收納完畢後，我再跟他做測試，今次只需30秒便能打開跑步機，而最令人滿意的是家人在客廳也可行動自如。第二日，爸爸傳來小朋友入屋的影片，孩子看見家裏變得闊落，面上綻放燦爛的笑容，並四處奔走，希望那位爸爸時刻記住這情景，繼續保持收納習慣。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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