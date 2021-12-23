惠康「食咗飯未」愛心米庫慈善行動

DFI零售集團義工和惠康車隊將2000袋愛心包送到全港各區 11 個慈善機構，為老人中心、無家者收容所、有特殊學習需要兒童及低收入家庭支援中心等機構的服務對象提供健康美味的飯餸。

【特約報道】惠康「食咗飯未」愛心米庫慈善行動發起短短一個月，獲得顧客支持，籌得約28萬港元善款，即已賣出53萬公斤御品皇香米，連計惠康牽頭捐出的 300萬善款，有望提早達到首年籌得500萬的善款目標，為有需要人士提供溫飽。除了恒常賣米捐款外，惠康更承諾在三大重要的傳統節日，冬至、農曆新年及中秋，額外捐出食物「加餸啦！」--- 即顧客購買指定御品皇優質食材，惠康即以配對形式捐出相同產品，並且將慈善米捐款加倍。趁着冬至佳節，惠康母公司DFI零售集團超過200名義工將「加餸啦！」籌得的食材包裝成2,000份愛心包，送到11間慈善團體，又和受惠基層長者玩遊戲，將快樂和關懷帶給他們，齊齊過一個暖意滿溢的冬至。

是次捐贈的冬至「加餸啦！」愛心包裝有5款應節產品，包括由泰國直接進口，榮獲第12屆世界大米貿易會議「世界最美味香米」名銜的御品皇頂級泰國香米、御品皇蠔皇海螺片、御品皇珍珠菇、御品皇雞蛋沙琪馬和御品皇幼白素麵，為受惠人士帶來健康及美味，過一個豐足的佳節。

惠康母公司DFI零售集團行政總裁麥殷先生表示：「惠康扎根香港，一直與不同慈善團體合作，支持社區發展，很高興「食咗飯未」愛心米庫慈善行動獲得顧客認同和支持，短時間內籌得可供2,000個家庭做節的膳食，讓團隊得以將各界的善心傳遞開去，讓基層家庭過一個溫暖的節日。我們會繼續不遺餘力的推廣這個慈善行動，在來年的農曆新年和中秋，繼續以配對形式捐出過節食品，及擴展至新鮮食品捐贈，希望集結更多香港人的力量，共同為社區提供適切支援。」

膳心連基金營運總監翁懿華女士表示：「DFI零售集團和惠康一直非常支持我們的慈善工作。今次捐贈的愛心包食品超過5噸重，已佔膳心連全年籌得食物捐贈的百分之一，對社區支援起到關鍵作用。我衷心體會到他們的善心，並代表所有受惠者感謝他們一直以來的幫助。」