為避湯告魯斯《壯志凌雲2》？《殺神4》宣布押後1年上映

由荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的年度壓軸大片《22世紀殺人網絡復活次元》（The Matrix Resurrections）昨日全球公映，而奇洛主演的另一賣座系列電影《殺神JOHN WICK 4》（John Wick: Chapter 4）的先行預告亦公開。在預告片中宣布影片將於2023年3月24日上映，比原定來年5月27日的映期押後接近1年！

雖然未知影片「改期」的原因，但有傳是避免與湯告魯斯（Tom Cruise）的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:The Maverick）同日開畫打對台而延期上映。今次已非《殺神4》首次改映期，影片原定於今年5月21日上映但因新冠疫情以及男主角奇洛拍攝《22世紀殺人網絡復活次元》而押後拍攝。影片於10月已拍攝完畢。今集除了有原班人馬之外，還有甄子丹以及真田廣之等影星新加盟。

而奇洛日前亮相好友祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）主持的清談節目宣傳《22世紀》，他們在訪問中話當年。原來他們未紅時曾於1986年的電影《Babes in Toyland》中合作過。祖娜指當年他們拍得好開心，她16歲生日奇洛曾載她遊電單車河，而她更爆當年奇洛開車開得太快！