瘋傳與王力宏4P︱黑人被公開點名　潛水多日終發聲

台灣天王王力宏與前妻李靚蕾婚變鬧得滿城風雨，戰火漫延至連徐若瑄、陳建州（黑人）及老婆范瑋琪都被扯入，瘋傳與王力宏大玩4P。當大家以為「中場休息」之際，台灣組合南拳媽媽成員彈頭深夜於社交網發文，Tag上黑人暗示一出事就潛水：「建州呢...黑人哥，您不是所有天王（王力宏）最永恆的朋友嗎？超煩的，我家小孩看到新聞，問我爸爸：他們在幹嘛？我是怎麼告訴她？講一下？要我出手嗎？」仲拋出一句「王朝903是誰的女朋友上吊？？？」，引起大批網民好奇心。

2016年台北王朝酒店發生命案，現場留有封親筆信，死者疑似跟閨蜜鬧翻撕破臉，警方破門後發現死者身穿紅衣，當時亦發生奇怪現象，包括酒店突然大停電及相機不明原因故障，按下快門冇反應。

一直未有回應事件嘅黑人，今日終於發聲：「一場家務事發展至今，沒有人是贏家，大家都遍體鱗傷⋯包括整個社會的氛圍！這件事情當事人都已經不想再擴大，但也看到有人因為過多的聯想或臆測，陷入非常為難痛苦的處境，而熟悉演藝圈的環境的朋友們，包含我自己在內，應該最能體會這當中的箇中滋味。」又指：「這時候將當事人以外之人，再無端地捲進來，不僅會殃及無辜，也會讓當事人想要取得的平靜無法實現。即使身為他們的朋友，但基於以上，我認為自己無權無立場對外發言，畢竟這是做為再好的朋友，也無法知道全貌的家務事！不管是現在還是未來，我都會用陪伴的方式，陪他們繼續勇敢面對各自的人生！」

之後對彈頭公開點名自己作回應，黑人反擊對方：「讓人一頭霧水、莫名其妙，特別是當中的內容，其實有許多是與我毫無關聯的事件，他這樣的敘述方式，讓媒體跟大眾，已經將我和那些不相關的事件，有所牽連跟不當聯想，希望他能特別對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會。我會用我自己的方式陪伴朋友渡過人生的低谷，也請大家用同理心看待此事！」雖然字裏行間好有骨，但亦表示：「同時還是非常歡迎彈頭，帶着女兒一起來看球！」