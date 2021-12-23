死前男友疑變心　神田沙也加遺書曝光

日本女歌手松田聖子的35歲獨生女神田沙也加，本月18日在北海道札幌的酒店墮樓身亡。當初警方曾指她沒有留下遺書，但有日本傳媒透露，沙也加在酒店留下2封信，分別寫給事務所及比她年輕5歲的現任男友前山剛久，男方近日疑變心，令她「走上絕路」。

2人於3年前結識，今年8月先後合演音樂劇《王家的紋章》及《窈窕淑女》撻着。沙也加近年因情緒問題，有服用精神鎮定劑，但最近在男友提議下減藥。男方雖然與沙也加以結婚前提交往，但跟同居多年的偶像女團成員舊愛A子依然未斷纜。

據沙也加的友人透露，前山與沙也加拍拖後，依然仍與舊愛私下互傳短訊，更寫下「A子更好」，令沙也加發現後嬲爆，要求男友簽承諾書，發誓今後和前女友斷絕聯絡，並照顧情緒受創的她到恢復為止，又寫明「如果有小孩的話，要盡父親責任，絕不離婚」。但不足一星期，前山已食言，傳短訊給前女友稱已與沙也加分手，並要求見面。而沙也加本月初曾睇樓，打算與男友同居，但本月中正式簽約前一刻，男方突然拒絕，令她再受打擊。

2人於本月16日為演出《窈》劇抵達北海道後，再度吵大鑊。前山更怒罵沙也加與母親聖子一樣，將戀愛放上傳媒搞大件事，終令沙也加醒覺男友已變心，明白結婚生子的願望不會實現。她出事前一晚原定與男友及經理人食晚飯，但突然稱身體不適返回房間，從此成為不歸人。她留在給男友的遺書中寫道：「好想一起生活，2個人感情好好，養育小孩，我打從心底愛著你。」

前山昨日發文認愛，但未能平息網民怒火，紛紛在其社交網留言鬧爆，他已關閉留言功能。他演出的被舞台劇已被換角，有指他現時十分憔悴，不排除會引退。