升呢做人妻︱張秀文教堂行禮　「媒人」林盛斌見證

34D無綫咪神張秀文上月晒出婚照報喜，宣布嫁「皮草太子爺」王大業堂弟、現年30多歲嘅金融才俊王大權（Billy），原來話快咁大喜日子已到。今日（23日）好友林盛斌（Bob）上載與一對新人於教堂前影嘅合照，留言寫道：「又搞掂一單！恭喜恭喜！」張秀文之所以認識到依家嘅老公，係多得「金牌媒人」Bob撮合，難怪呢位媒人咁戥佢哋高興！作為新娘子嘅張秀文就未有更新社交網，唔少網民紛紛留言送上祝福。

「媒人」收新郎哥利是

Bob回覆東網表示：「今日係好開心嘅，見到佢哋有情人終成眷熟，同埋要好多謝佢哋特別安排，完咗簽紙儀式之後，佢哋喺教堂入面同屋企人合照，影完兩張最重要嘅男家女家之後，主持人開咪叫我上去單獨同佢哋影，突然之間覺得自己地位好崇高，哈哈！成個過程都好感動，特別係佢哋講誓言嘅時候，我都眼濕濕！最好笑嘅係佢哋嘅爸爸媽媽同親戚不斷咁同我講多謝，有兩個親戚仲問我有冇筍盤介紹畀佢個女！仲有新郎哥實在太客氣，我都畀佢嚇一嚇，無啦啦塞咗封利是我，我話唔使搞呢啲嘢，推推拉拉咗一輪，佢話一定要收，啲賓客又喺度望住，搞到好鬼尷尬，哈哈！總之衷心祝福佢哋幸福快樂，快快脆脆生幾個小朋友啦！」