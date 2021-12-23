打入飛躍6強︱丁子朗平常心面對　黃庭鋒：今年賺咗

藝人黃庭鋒與丁子朗都雙雙向劇集及綜藝節目主持發展，成績相當不俗，而他們日前更順利晉身無綫台慶頒獎禮「飛躍進步男藝員」6強之列，由於有候選者同分，故有6人齊齊競逐此獎，除了庭鋒與子朗外，還有羅天宇、林正峰、胡鴻鈞及馬貫東。

黃庭鋒今年首次以男主角身份拍攝劇集《OPM》，之前更有份擔任港姐司儀及綜藝節目主持，他接受東網訪問時謂：「今年競爭好激烈，我連10強都冇諗過，依家可以進入6強真係好開心。」庭鋒指現時跟丁子朗齊齊為劇集《法證先鋒V》拍攝中，更看好對方及馬貫東，他謂：「丁子朗各方面發展都好平均，而馬貫東演技及戲劇方面相當出色，我今年都係綜藝較多，當中《把關者們》潘浩洋喺火災入面死嗰場戲有好多網民都好感動，自己都估唔到有咁大迴響，有呢個角色我已經滿足，今年賺咗㗎喇！」

而丁子朗表示能夠殺入6強很開心，他更謂：「我都係平常心啦！但係比起入圍，《青春不要臉》就嚟出（1月17日）我就更加興奮，呢套劇算係自己首次擔正，我有偷睇片頭，真係好好睇，好青春同熱血，同戴祖儀嘅感情戲都好Sweet，我哋都擺咗好多心機落去，希望觀眾都會感受到。」