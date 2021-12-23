被影射係王力宏炮友　徐若瑄點解唔告李靚蕾？

台灣天王王力宏被李靚蕾毀滅性離婚，李靚蕾「核爆式」數臭前夫王力宏，指他婚前婚後有不少炮友，指其中一名有小孩嘅已婚炮友，令王力宏明知違反法規也要到對方屋企聚會！台灣女星徐若瑄被捲入當中，雖然徐若瑄已發出聲明，指自己唔係第三者，但係日前網上再瘋傳「王力宏、徐若瑄、范瑋琪、黑人大玩4P、大尺度不雅視頻曝光」，令事件再度炒熱，不過李靚蕾喺社交網發文為黑人（陳建州）、范瑋琪澄清：「據我所知，黑人（陳建州）、范瑋琪跟王先生沒有不正常關係。」但當中冇提及徐若瑄，引起網民諸多揣測！

網民一直好奇李靚蕾曾提到的一位「已婚人妻」因有「違規也要去她家」究竟係邊個？徐若瑄第3度在網喺發出聲明，強調冇介入「王李」婚姻，亦絕冇私約，更不是大家口中的「介入別人婚姻的第三者」，並指今次是最後一篇聲明，如再有後續會以司法處理。有網友建議佢直接告李靚蕾毁謗：「直接提告，讓司法還清白比較快啦！」不過台灣律師林智群就認為，清者自清喺依家網路嘅時代，已經行唔通啦：「被潑糞的人，要在公眾面前，把自己洗乾淨，這是非常不公平的事情，也是非常無奈的事情。」有網友就指李靚蕾並冇「指名道姓」只有影射，可以各得到毁謗嗎？林智群就回答話：「告，是一種氣勢，一種姿態，法律上未必可以成立，但公關考慮的因素更多。」咁睇嚟徐若瑄呢次真係有排煩啦！