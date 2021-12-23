靈敢侶情：活得精彩的15年

真的搬家了！租了15年的家，回憶多不勝數。

2006年至2009年，我重返校園，以成年學生入讀全日制大學。因為定性了，所以前所未有地追求好成績，每天，我都會坐在床邊的這塊地板溫習，熟讀多個論理後作出比較，訓練嚴謹的思辨能力。二年班開始，我很想拿學業成績獎，於是加把勁，竟然真的拿到，這令我深信，努力真的有用，做人要有目標和信念。

2009年，決心成為作家，敗筆之處在於中文太爛，不打緊，努力、目標和信念。每天，我有紀律地寫三千字，起初，我還得先用英文寫好，然後以軟件翻譯，再將不通順的文句改寫。

2010年至2011年初，失望，沒有出版社要自己，其中一家的老闆還說我太胖做不起。坐在窗前的這塊地板，我氣餒了，或許，努力只在學校範圍有用，社會的變數太多，我還輸了外表，好不好放棄？

2011年尾至2012年，不，我不可以放棄，不可以頹廢。你說我胖我就減，沒甚麼大不了，最後，我用八個月時間一口氣減了60磅。這個家有一塊膠地板凹了，就是被我丟啞鈴時弄的，因為那天做運動時辛苦得哭起來。

2013年，還是沒有出版社要自己，我拿出大學時訓練得來的思辨能力，去分析香港的媒體運作，明白到「若要人用你，必先有名氣」。又不知哪來的勇氣，我動手改建家中一個角落成為廚房，開始拍攝減肥時鑽研的食譜。那時的心情，很忐忑，自己錢不多，到底應否花費去追尋理想？天生跟漂亮扯不上關係的我，會有甚麼下場？

2014年，社交網的專頁開始，播出的第一集是黑豆粥，本來滿有期待的，現實卻將我重擊，追隨者人數如蟻爬般慢，原來，減卡路里食譜在香港並不被接受，觀眾都有根深柢固的想法，認為「沒有牛油不夠香，少糖不夠味」。

2015年，仍未有出版社要我，我天天嘆氣夜夜哭。有天練習做意大利麵，揉了一個五磅的麵糰，竟甩手丟到地上，髒了不能用，便蹲在地上痛哭，怎麼我這樣沒用？不，我認醜但不認命，我就把最後一份尊嚴都放下，翌日致電各大報章雜誌，苦求人用自己。

終於，on.cc要我，《靈感煮意》出世了。

2016年，第一本散文集出版了，還有人找我開新節目；2017年，第一本食譜出版了，還有電視台找我拍節目，還有媒體找我寫新專欄；2018年，第二本食譜出版了，還有人找我拍更多電視節目；2019年，我還辦了教室；2020年，再拍攝更多電視節目；2021年，已在計劃自家品牌了。

我用了很多個「還有」，是因為以為已沒有之際，還是有，每一步都是珍而重之的驚喜。

拿起最後一袋，我真的要離開了，望着這個保護我15年，讓我一步一步走到今天的單位，我滿懷感激。祝福下一位租客，願你的努力得到成果、目標都能達到、信念不被打倒，活出比周靈山更精彩的人生。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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