全民造星IV︱Ash為歌手夢延遲生B　東東選賽為學做人

《全民造星IV》20強已經誕生，雖然參賽者Ash（鍾卓穎）、莎莎（坂部佩莎）、東東（郭東彩）及咖喱（黃雅慧）未能晉身，但仍引起極大回響，雖敗猶榮。被稱為天籟之音兼有「翻版Angelababy」之稱的Ash人氣強勁，社交網有近7.8萬粉絲，被淘汰後不少網民值她不戥，更有人揚言罷睇節目，未正式出道已應邀品牌出席活動。

本身是護士的Ash之前請大假參賽未有辭職，對於是否入行十五十六，但坦言已有不同公司接觸她：「最近有唔同人接觸我，我個人有啲亂，我係素人對呢方面認識唔多，擔心條路要點行，如果有合適公司會試，會辭咗份工，做藝人嘅話我想唱歌。（讚你有天籟之音。）未去到咁誇張，我參賽時冇學過唱歌，由細到大喺廁所唱歌，比賽完阿祖（導師梁祖堯）都建議我去學。」

現年23歲的Ash被揭已是人妻，令部分網友疑她有意隱瞞而感不滿，她解釋：「我結咗婚係事實，冇刻意隱瞞，冇特別公開係要保障另一半，製作組都知我結咗婚。（因為人妻身份而流失粉絲？）咁又冇。（結婚對入行係障礙？）都唔會，冇佢（老公）我都唔會喺度，係佢鼓勵我參加，到依家都覺得結婚係一件好事。（生小朋友計劃呢？）未比賽前想趁早生，依家會延遲。」

Ash回想中學時曾被女同學欺凌，令她一度不敢做自己想做的事及令她覺得跟同性難以相處：「我讀嘅中學係男多女少，中一參加唱歌比賽，令到多咗師兄留意我，有女仔覺得我去比賽為出風頭而唔鍾意我，話要同我絕交，有個階段令我覺得女仔好難相處，不過依家已走出陰影。」

而莎莎憑可愛又搞笑的性格被花姐點名是「女版Edan」，對於在60強止步，她表示不在乎結果：「我參賽只係想畀多啲人識我，就算做唔到女團，已覺得滿足。（之後有咩計劃？）我依家讀大專，想升大學先，我都有做兼職模特兒，想有多啲機會做幕前。（會唔會再參加其他比賽？）我裝備咗自己先。」她指Edan是其偶像，會朝對方的方向發展：「我覺得自己冇Edan咁搞笑，朋友覺得我係傻，我有時會語出驚人，之前有參賽者話養咗隻兔仔，我即時問隻兔仔識唔識講人話。」

咖喱為追夢而棄做醫生，但最終40強止步，她謂沒有後悔辭工：「我辭職係對病人負責。（覺得可惜？）還好，係好好嘅經歷，成績比想像中好。我以前好鍾意唱歌跳舞，16、7歲想唔讀書去做舞蹈員，後來家人有事，令我好努力讀書入醫科，依家追番10年前嘅夢，唔做會後悔。我對自己嘅表現畀滿分，唔係我做得有幾好，而係我夠膽踏出第一步已經好威。」問到日後發展，她坦言想先休息，明年再作決定：「我覺得喺娛樂圈未探索夠，想睇多啲，我唔會預計自己會好紅，但想試咗先，經濟容許下試咗先，唔得咪做番全職囉！」咖喱很早已公開有男友，她不擔心自己會流失男絲，反而憂慮男友感受：「佢擔心自己個樣騷出來會畀人抨擊，好在佢個人好正面。（佢支持你參賽？）佢驚我處理唔到啲負評同會受到傷害。」她又感謝男友對她在精神上及經濟上支持：「我唔係做咗醫生好耐，冇乜儲蓄，雖然佢都唔係賺得多，但佢好無條件支持我。」

至於被稱為「港版Lisa」的東東雖被淘汱，但演藝夢不死，已簽約為KB（李健宏）旗下藝人的她表示希望之後有機會拍劇及電影，而身為美甲師的她預計明年開店。她稱參加比賽志在學習，不一定要入女團：「參加後最大改變係面對鏡頭以及同人相處，我太直好易得罪人，依家會修飾少少，唔好太直腸直肚。」她自言性格敢言，但未必人人接受，所以已有所收斂：「有被提醒，唔好喺IG打粗口。」已名花有主的她謂參加比賽前已跟男友拍片放上網，所以拍拖對其入行完全沒有影響，問到男友是否支持她參賽？她說：「佢係其中一個推我去參加嘅人，佢想我睇多啲同識多啲人，我停咗整指甲工作，幾個月都係零收入，好在有公司同男友支持我。」