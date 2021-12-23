太太生足14粒鐘勁驚險！洪永城B女出世做福星

恭喜！洪永城B女終於出世，他今日（23日）即在社交網分享喜悅，更代B女「發文」，相當有心思：「大家好，我叫Amber，係人馬女，重6.2磅，想同大家打個招呼，我在荃灣港安出世，我一出世，姐姐同叔叔就話『嘩，好似爸爸呀！』跟住我望望爸爸媽媽，我有唔開心，因為我想似媽媽多少少，媽媽好靚。我知道媽媽痛了十四小時，催生了兩次，都開唔到宮頸，但係佢堅持到最後一刻，我聽到佢每2分鐘就痛一次，我仲聽到爸爸話隻手就斷，媽媽好偉大。多謝張智醫生哥哥、Ruby 姐姐同呢度所有的護士姐姐， 你哋好有愛，好照顧我，我會快高長大、孝順同好乖，會照顧媽媽，帶歡樂畀大家....哈哈，至於爸爸，我好肚餓，可唔可以快去搵奶粉錢呀。」

太太梁諾妍表示：「媽媽會好好照顧你，我會係你最強嘅後盾，辛苦晒張智醫生同所有護士姐姐！最重要多謝洪生（隻手😂）的陪伴，每當我作動時痛到又暈又想嘔真係差啲扭斷佢隻手，辛苦你了😂！分享一下生產過程先，由於催生藥幫助唔到我開宮頸，痛咗十幾個鐘迫到羊水都穿埋，宮頸都唔肯開，醫生話避免寶寶危險就要開刀，最後母女平安寶寶很健康，寶寶出生後就即刻喊，連我跟住大喊咗出嚟，見到洪寶寶平安地出生，甚麼痛楚都唔緊要了，一切都很值得，謝謝上天給我們一位小天使，期待我們一家相處的日子！」

洪永城則說：「B女出咗世喇！母女平安，放心我會好好照顧佢，令佢成為一個健康、快樂同開心嘅小朋友，佢係一個福星，帶咗好多快樂畀我哋，可以同我哋過冬至、聖誕節、新年同農曆新年，佢出世係Perfect Timing。」