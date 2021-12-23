即影即有歡度佳節　玩出百樣可能

雖然今時今日大家都習慣了用手機影相，但能捕捉Decisive Moment的即有即有仍然深受拍友歡迎。FUJIFILM新一代instax mini Evo將數碼相機及無線打印機集於一身，內置100種攝影效果，影完拉一拉打印桿便立刻印相，至啱聖誕用來記錄開心時刻！

復古機身 內置屏幕

mini Evo採用銀黑配色，機身有皮革紋理及金屬快門，並備有鏡頭轉環、機頂圓盤及冷靴座，造型似足懷舊菲林機，文青必Like！作為數碼混合即影即有，它的機背設有3吋LCD屏幕，方便取景及預覽拍攝效果，可惜不能翻屏篤芒，操作要靠機背的方向鍵，不難上手。它內置1/5吋感光元件及28mm F/2.0鏡頭，支援ISO 100至1,600自動調校，相片解像度則達2,560x1,920，印相綽綽有餘！內置記憶體最多拍到45張，外加1GB microSD記憶卡影多850張，由聖誕影到新年都唔使刪相！

機械操作 遙控拍攝

即影即有向來Sell特效，扭動此機的鏡頭轉環可選擇暈影、柔焦、魚眼、鏡像、雙重曝光等10種鏡頭效果，扭動機頂圓盤則調校生動、帆布、黑白、褐色、復古等10種菲林質感，混合起來多達100種拍攝效果！它支援同廠instax mini菲林，拉動機頂的打印桿隨即印相，過程會發出清脆的齒輪聲音，甚有機械Feel！每張打印時間約16秒，提供Natural或Rich兩種列印品質。此機還可配合專用app作遙控拍攝，更可直接列印手機內相片，做埋打印機，一物兩用！

大尺寸印相 新增QR Code

FUJIFILM同期推出instax史上首款寬幅相片打印機Link WIDE，支援86x108mm菲林，比mini相紙大兩倍，呈現更多細節。專用程式具備拼貼列印功能，並可為相片加入文字、貼圖甚至QR Code，最後者紀錄聲音、隱藏信息、網站連結或地圖位址，至啱傳情達意！機身重340g，一體成型輕鬆便攜，具有極地白及岩石灰兩色，充滿電約可印100張相。

同場加映：手機互動 派對必備

Polaroid Now+雖然外形跟同廠即影即有相近，但其實追加了藍牙功能，配合App就能解鎖雙重曝光、光繪、光圈先決和三腳架等創意特效。同時亦容許更改倒數時間、景深及曝光值，讓用戶參與度更高，並衍生更多變化。除此之外，跟機附有一套濾鏡套裝，包括星光、紅色暈影、橙色、藍色、黃色濾鏡，套入鏡頭可為相片添加色彩。