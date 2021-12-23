【營事檔案】芝味蝦多士　改良新口味

傳統蝦多士是將打好的蝦膠抹上麵包後油炸而成，鬆脆可口，可以在冰室或餐廳食到，但近年已愈來愈少見了。不過在韓國的中華料理餐廳，它可算是近期的新寵兒，與港式的不同之處，是會由兩片麵包夾着蝦膠才油炸。今次加入了芝士口味，而且麵包改用了酸種麵包，加上選用氣炸鍋代替油炸，新式得來不失美味及營養。

酸種麵包益處多多

一般麵包在製作時會加入乾酵母或速發酵母，而酸種麵包則不添加酵母，而是選用天然酵母發酵而成的酸麵種。酸麵種也含有益生菌，雖然經過高溫烘培後益生菌會消失，但麵包仍含有發酵後的益處。麵包裏的麩質在發酵後會相對比較少，因此是較容易消化的麵包種類，減少進食麵包後出現肚脹等問題；加上酸種麵包的材料只有麵粉、水、酸麵種及鹽，因此是十分低脂肪的麵包種類。

蝦含硒質對抗自由基

蝦含豐富硒質，硒質是人體必需的微量礦物質，人體內無法合成，必需由食物中攝取。吸煙、飲酒和壓力等因素都有可能會導致體內有過多自由基，損害身體的細胞，而硒質的抗氧化能力就可以中和體內過多的自由基，並保護細胞免受傷害。大部分的海鮮、肉類、蛋及大蒜都含有硒質，例如蝦、魚、蠔、豬肉等等。

【芝味蝦多士】

材料：

蝦膠 180g

雞蛋 1隻

酸種麵包 2片

芝士 1片

麵包糠 適量

調味料：

粟粉 1茶匙

胡椒粉 1/4茶匙

做法：

1.蝦膠加入蛋白、粟粉、芝士及胡椒粉攪拌後備用。

2.酸種麵包切成三角形，備用。

3.把蝦膠釀在麵包片上。

4.在蝦膠面薄薄塗上一層蛋黃，再粘上麵包糠。

5.放入氣炸鍋以180度炸10分鐘至金黃色即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。