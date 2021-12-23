吳若希黑面做霸氣Miss　學生見到都驚！

無綫青春劇《青春本我》中，歌手吳若希（Jinny），飾演老師Miss Yim，而她與Hugo（黃奕斌）飾演的「跳舞網紅」有不少對手戲。劇中Jinny是一位十分着重學生學業成績的老師，除了會表揚高分學生外，更會點名斥責低分學生，令學生們大感壓力。不過熱愛跳舞Hugo卻無懼嚴師，更於上堂考試期間用手機欣賞自己的跳舞短片，結果與Miss Yim陷爭執，事件驚動鄧梓峰飾演的校長、Hugo媽咪（黎燕珊飾）及輔導心理學家兼老師Miss Wong（JW飾），Hugo更被懷疑患有ADHD（專注力失調及過度活躍症）。

向來出名是大笑姑婆的Jinny，這次玩突破，全程黑起塊臉做戲，感覺相當新鮮，收起可愛笑臉的她，與平時親切形象判若兩人，眼神凌厲有氣勢之餘，加上服裝造型甚有「女王」風範，學生們見到都生畏！談到拍攝難忘事，她笑言：「有一場同鄧梓峰嘅戲，因為啲對白要講得好快之餘，又要好Mean，都有啲難度。」她又指自己雖着重小朋友學業，但與「虎媽」仍有一段相當大距離：「我自己都好緊張小朋友成績，但都係盡力就算，唔會強求。」她又大讚Hugo有拍劇Sense：「佢好有Talent，我都幾喜歡。」

無綫官方網平台早前上載了一眾《聲夢》學員，拍攝的聖誕歌MV《All About Christmas》，實行與樂迷及觀眾齊齊以開心心情迎接佳節，網民亦感受到他們的正能量，紛紛留言正評：「好正，好有氣氛」、「感覺好開心，可以無限Loop」。