Yanny入行10年似新人　恨有個人代表作電影

組合Super Girls成員陳穎欣（Yanny）昨日（22日）在工作中迎接31歲生日，期間獲劇組送上蛋糕，眼淺的她不禁感動到眼濕濕，又直呼「最愛開工」：「早幾年有《地產仔》劇組同我慶祝，今年又有新拍檔送驚喜，所以我最鍾意生日開工，可以逼大家同我講生日快樂，得到好多祝福！」身兼演員、網上頻道的常駐演出，瓣數多多的她近日忙於為新戲開工，她笑言在生日正日拍攝是好兆頭，寓意年年有工開：「上年受疫情影響，工作機會減少，所以有工開覺得好感恩，希望多啲嚟密啲手，填補番去年嘅收入。」

問到男朋友有何表示？她即冧笑表示：「佢好理解我嘅工作，所以唔會怪我掛住開工，不過聽日放假，我哋會食壽司慶祝！但尋晚我講笑話佢冇準備蛋糕，佢就話佢年年生日我都冇送蛋糕，哈哈！其實我個人一向冇乜儀式感，所以依家都會學識，要適時為重視嘅人準備驚喜。」講到生日願望，她笑言經常被人催婚，但目前就希望為事業衝刺，作為演員的她更希望遇上好電影：「好想拍到一部代表作，以後老咗可以畀子孫睇，婆婆都識做戲㗎！」

回顧今年，Yanny除了專心發展演員事業，也與不同網上平台合作，她坦言2021年是人生中重要的一年：「雖然入行已經10年，不過今年覺得自己好似新人咁，接觸咗好多唔同範疇，尤其同人相處同合作嘅過程之中獲益良多。」她又謂早幾日睇番兒時日記：「當時自己好想做演員、喺人面前表演，從來冇諗過今日可以實現夢想，所以人生嘅嘢好得意，只要朝住目標進發，終有一日可以夢想成真！」