聖誕節最常見的包點是意大利聖誕麵包Panettone,但其實應節的包點烘焙品又豈止咁少?坊間有烘焙店趁佳節推出一系列的節日美點,亦有店子借機推出新口味,除有色彩繽紛好氣節日歡樂氣氛外,還有傳統出品,以及創意口味,讓大家感受到不一樣的風味。

藝術感十足玩味糕點

創意藝術糕餅店Bombshell趁聖誕也有新搞作,推出6款好有藝術感的玩味的「炫目聖誕藝術甜點系列與限量創意品藝禮盒」新品(需4天前預訂),包括珍藏版佳節粉飾(Old Xmas Ornament Bomb、奇妙薑餅人(The Gingerbread Man Bomb)、佳節麋鹿明月頌(Deer In The Moonlight)、聖誕老人的郵筒(Santa Postman Bomb)、踏雪薑餅屋(Snowy Ginger House)、佳節粉飾(Festive Ornament X'mas Bomb)與限量炫目玩味品藝派對禮盒「Let's Have A Party Combo Set」,包括猶如藝術品的5吋裝珍藏版佳節粉飾Old Xmas Ornament Bomb、4件聖誕曲奇巧妙脆脆杯與醉人Baileys及幼滑甜香的雲呢拿奶,配上節日主題遊戲The Santa Challenge,只需千多港元,性價比相當高。而每個佳節聖誕藝術甜點外層均以白朱古力打造,內藏多款甜蜜小點,包括聖誕樹花牛油曲奇、趣致薑餅人、糖霜幸運星美點、士兵造型朱古力、雜錦啫喱糖等,大小朋友齊齊引爆無限驚喜!

名廚打造

本地有很多出色的烘焙店,有些更是難得一見的人龍店,由烘焙大師Gregorie Michaud開設的Bakehouse,近日於尖沙咀開設分店,除了有不同的新品外,店舖趁這個佳節,推出多款節日包點。經改良的酸種意大利水果麵包,內裏是酒漬乾果,味道和口感也變得豐富。另外還有栗子黃金麵包和酸種百果餡餅,前者源自維羅納的黃金麵包,加入子忌廉,香滑鬆軟,後者是酸種酥皮包乾果餡料,都於12月內供應。

日式滋味

日本人很重視聖誕節,當地除了會食炸雞和士多啤梨蛋糕,還有不少出品。SAKImoto Bakery借這個節日,推出選用日本北海道小倉紅豆及靜岡縣抹茶粉製作的抹茶紅豆Shokupan,香濃的抹茶味和軟糯的紅豆配合得非常好。半熟吐司有2款新口味,朱古力莓果開心果的吐司外層有70%黑朱古力,再加白朱古力醬、士多啤梨果乾和開心果碎作配。至於白朱古力莓果開心果,外層是白朱古力,再加士多啤梨醬、士多啤梨乾和開心果,酸甜開胃。幾款新品均於12月20日至26日發售,數量有限,售完即止。