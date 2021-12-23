前輩林峯常鼓勵　劉俊謙通宵打交𠝹損手

藝人劉俊謙今日（23日）出席活動，同場還有前港隊單車運動員馬詠茹，正趕拍新戲《九龍城寨·圍城》的劉俊謙，受訪時自爆只向劇組請了兩小時假，之後要返片場繼續做「打仔」：「拳打腳踢，打到飛起！近排拍咗十幾組戲，打嘅部分都超過一半，仲要有時係拍夜戲，就要通宵打交，我自己都未試過，好High㗎！精神就嚟頂唔順嘅邊緣，一聽到又要埋位打，嗰吓真係好High！」

他透露跟林峯最多對手戲，大讚對方經常鼓勵他給予信心，又開「綠燈」叫他放心出招：「拍打戲少不免會整親，精神又會好攰，而佢經驗多我好多，心理輔導我唔怕整親佢，令我喺拍攝上都放開啲。」問到有否打傷？他即笑說：「我冇打傷林峯！但講九龍城寨，片場都比較黑同狹窄，石屎牆容易刮親，有時會𠝹親手。」

因為新戲日、夜不停交替拍攝，劉俊謙笑話長期唔夠瞓，至生理時鐘全錯，問到豈不是沒有時間陪女友蔡思韵？他直言「冇乜」，又指就連聖誕節、除夕都不能Sweet住過：「可能佢要自己一個倒數啦！買吓禮物氹佢開心。」追問會買甚麼？他竟「童言無忌」開玩笑說：「買個鐘畀佢自己倒數！（『唔老嚟』呀！）講笑啫，哈哈！如果唔係拍攝緊就視像同佢倒數，其實佢都要開工，所以會明白，之後再補番！」

講到有傳張敬軒踩過界客串由他主演的ViuTV新劇《940920》，劉俊謙即大賣關子拒答：「唔會答你係定唔係，因為可能會冇咗驚喜，你哋自己估吓啦！如冇意外就會2月播。」想同對方合作？他坦言好想，又指好欣賞軒仔：「真係由細聽佢啲歌大，見到佢就似朋友、陪伴我成長嘅哥哥、合作夥伴，係有火花嘅。」

至於另一部上映中的電影《梅艷芳》，票房有望衝破6千萬，他感謝大家支持，並提到為答謝大家，將於本月30日請全港市民搭電車，但屆時他可能要工作，只可以精神上與大家同行。另外，談及剛才同馬詠茹切磋「腳力」，他笑言都是量力而為：「細個返學都係踩單車，踩開吐露港。（邊踩邊𥄫女？）唔睇㗎！以前做運動好專注，望前面條路同Focus落肌肉成長，冇兒女私情！」