apm消費優惠加碼　加推平安夜感謝日及百萬元優惠狂賞

【特約報道】隨住第三期消費券發放及迎接聖誕，apm舉行「apm聖誕驚喜優惠月」，聯同全場逾100個人氣品牌推出「平安夜感謝日」及「美妝快閃多重賞」兩大超筍優惠。

於12月24日加推的「平安夜感謝日」有多重禮遇，全場逾千件潮流產品低至1元震撼價換購，包括電子產品、按摩產品、國際彩妝、人氣電玩及聖誕大餐等，重點推介包括HK$1換購Dyson風扇、暖風機、Reserva Ibérica精選2人聖誕大餐等。The Point by SHKP會員（會員）可於12月13日起以1,000分換領「感謝預留證」，憑有效預留證在12月24日於apm商戶以指定電子消費券領取平台即日消費滿指定金額（憑2間不同商戶之即日機印發票及相符之電子貨幣付款存根，每組發票消費金額須達HK$100或以上），即有機會以低至HK$1的價錢換購限量精選潮流產品乙份（數量有限，換完即止）。

此外，商場會於聖誕推廣期內送出200個聖誕主題福袋，憑有效預留證在12月24日於商場以指定電子消費券領取平台即日消費滿HK$100或以上（憑2間不同商戶之機印發票及相符之電子貨幣付款存根），即可換領「聖誕福袋」乙個， 內有能量飲品、小食、聖誕飾物及美食禮券（數量有限，換完即止）。

為食一族更可在大堂特設的HK1開心美食放題專區內以超震撼價低至HK$1選購包括Godiva、龍島、Châteraisé、 Aboutthai等，推出過千件人氣美食，包括朱古力、杯麵、蛋糕、啫喱、曲奇等美食（數量有限，先到先得，售完即止）。

想盡情入手聖誕禮物，可於精選商戶包括Châteraisé、Skechers及hellolulu等，以超震撼價低於1折價HK$10購買人氣美食、時尚服飾及配飾，精選筍貨包括HK$50 Hellolulu Riley多用途手提袋、HK$100 Skechers男女裝休閒鞋、Reserva Ibérica 紅酒買一送一(原價HK$368)等。同場不少特選商戶更推出一系列折扣產品及買一送一優惠！如GLYCEL購買任何片裝面膜買一送一、以6折HK$500購買Laura Mercier胭脂、於Hellolulu可以買一送一價錢購買休閒隨行包等。商場於12月更特別推出「美妝快閃多重賞」，換領高達HK$900優惠券，還有「聖誕治癒市集」，讓大家掃貨扮靚過聖誕。