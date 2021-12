歌手譚嘉儀宣布將於明年1月28日在麥花臣場館舉行首個個人演唱會,門票今日(23日)起公開發售。嘉儀由歌唱比賽入行已經10年,期間創作了多首歌曲,包括《印記》、《扯線木偶》,翻唱的幾首大熱金曲《陪著你走》、《今宵多珍重》都廣為人熟悉,而一系列的英文歌曲《Can You See》亦深受注目,她為今次演唱會特別做了一首跟演唱會同名的主題曲《Eyes On Me》,她表示:「今次演唱會主題係eyes on me,所以好想大家嘅目光只放喺我身上,尤其係對眼,所以影海報當日化咗個好靚好彩色嘅眼妝,我係從來未試過嘅,估唔到出嚟嘅效果好好,連我自己都唔敢相信,真係好鍾意!辛苦團隊幫我設計咗咁靚嘅造型! 」

她亦開心終於開到騷:「當聽到可以開演唱會嘅消息,我真係好感動,等咗10年終於成真,真係好興奮又感動!由起初唱cover,再擁有第一首屬於自己嘅單曲同專輯,一步一步去追尋自己嘅音樂夢想,依家終於可以舉行個人演唱會!真係好多謝公司,仲有身邊嘅朋友家人,呢個演唱會係屬於大家嘅,希望大家都會嚟支持。」