愛森知惠　超美Ｇ奶令人難忘

為咗吸引男士嘅注目，好多女仔會想盡辦法「谷」大自己嘅上圍，但如果本身已經擁有一對令人「一見難忘」嘅巨乳，咁又有咩招數可以進一步提升個人魅力？今期「世界Cup」主角愛森知惠，雖然有一對令好多女仔恨得牙癢癢嘅G奶，但佢冇因為而鬆弛，反而好努力操Fit減腰圍，以便令上圍顯得更激凸，真係用心良苦！

人氣女團成員

日本藝能界有唔少女團嘅成員都兼任寫真女優，以「sherbet」為例，幾乎全部成員都係G奶寫真妹，而今日同大家見面嘅愛森知惠，亦係一位女團成員，來自4人組合「elsy」。呢位女優之所以能夠雙線發展，最大本錢係因為靚女又好波。事實上，知惠嘅身材真係勁火辣，胸大腰幼，屁股又圓又翹，特別係一對G奶飽滿堅挺，呈現出迷人嘅曲線美，加埋肌膚嫩白，相信絕大部分男士嘅目光都會被呢副極品身材吸引住。

多次參加選美

話時話，知惠嘅外在條件咁正，所以喺出道之後，參加過唔少選美活動，包括喺Miss櫻美林2018獲得亞軍，又成功入圍2019年 Miss Magazine嘅最佳16人名單。雖然未能奪冠而回，但無阻知惠喺寫真界嘅發展，仲憑住「一見難忘之超美形巨乳」，獲捧為超新星，而且近排密密拍攝寫真作品喺網上發售，人氣相當唔錯。

狂做收腰運動

值得一提，知惠曾表示，推出個人寫真集係佢嘅心願，而為咗達到目標，佢好努力做收腰運動，幾乎每日都以必死嘅決心，一邊上網睇其他人做示範動作，一邊跟住做，務求通過減腰圍，令自己嘅上圍顯得更加大，從而吸引出版商注意。睇番阿妹嘅狀態，確實幾弗吓，睇嚟好快有機會推出實體寫真集。