難忘師徒情！草蜢開騷送「禮物」畀恩師梅艷芳

組合草蜢將於本月26日舉行免費網上音樂會，屆時會翻唱多首梅艷芳經典名作，草蜢想透過音樂送上聖誕祝福給大家及師傅梅艷芳，蔡一智表示：「我哋一年前開始構思搞呢個音樂會，當時香港疫情好嚴重，令我哋諗起梅姐，相信如果佢仲喺度，一定會帶領我哋四出做慈善，幫助有需要嘅人，所以我哋三個覺得係時候要做啲嘢，去承傳梅姐鍾意行善、鍾意幫助人嘅心。」音樂會名為「A Present」，「A」代表Anita，梅艷芳的英文名，「Present」解作禮物，即是送給梅艷芳的禮物。

草蜢說選歌單時很頭痛，因為「每首都係心水、每首都鍾意」，蔡一傑說：「淨係揀歌都花咗好多時間，最終我哋係用抽籤嘅方法，因為真係太多歌，每一首都係經典，依家揀出嚟嘅歌，相信無論係梅姐嘅歌迷，包括我哋三個梅姐嘅小粉絲，都好鍾意。」選歌期間更屯勾起昔日與梅艷芳登台或巡演時畫面，蘇志威說：「唱嘅時候我忍唔住眼紅紅，真係勾起咗好多回憶，希望大家聽嘅時候，都會勾起一啲回憶。」蔡一智說：「梅姐以前嘅歌真係好正，如果草蜢要再出廣東歌，真係要出多二百分努力去做好音樂，希望做到更高水準嘅廣東歌。」