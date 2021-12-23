軒公開騷︱張敬軒「皇上」上身賣肉留倩影

歌手張敬軒（軒仔）為慶祝入行廿周年舉行跨年紅館騷《The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》，並再次打破其個人演唱會場數紀錄共開18場。今晚（23日）軒仔的個唱開鑼，吸引城中名人明星前來欣賞，老闆楊受成伉儷率領旗下藝人泳兒、吳浩康、曾樂彤、許靖韻、李靖筠、艾妮、周家怡、衛詩雅及溫碧霞到場，至於女星周秀娜及玄學家七仙羽等也捧場。紅館內亦放滿花籃，除了軒仔父母送祝賀外，還包括古天樂、郭富城、張學友、容祖兒等，其中更有Fans合資近7萬元捐作慈善用途賀偶像開騷。

有「皇上」之稱的軒仔，打頭陣時在金黃色水晶燈下，由十多位Dancers陪同跳唱《Do What You Want》，猶如皇上般霸氣架勢。騷前預告會有性感歌衫的他，果然不負眾望，以超Deep V、Bling Bling的銀黑色「戰衣」上陣，黑色牛仔褲亦開了多個大窿晒肉，相當性感！之後軒仔換上另一套大露背裝，並向觀眾道謝時，發揮搞笑本色︰「拜八角先，多謝Fans成就我呢個二十周年演唱會。」然後他又搞笑自搣，驚自己發夢︰「多謝大家辛苦撲飛，見大家坐到密密麻麻，真係好開心同感激！估唔到原來張敬軒唱歌有咁多人嚟睇。」

提起今次「賣肉」，軒仔搞笑的賴工作人員計錯布料錢，並爆笑叫大家有得睇就好睇︰「所以件衫一係冇前、一係冇後，我當趁青春留倩影，大家唔會見得好多次，要影就快啲影！」一向孝順的他更向父母送上飛吻︰「上次話因為疫情同父母好耐冇見，好開心今次佢哋有嚟睇，多謝媽咪生我出嚟，但爸爸行動唔方便，出入大家幫幫佢！」之後他即轉「不孝」Mode嘲笑媽媽的廚藝︰「今次嚟香港仲煮得咁清淡，本來係『英泥早餐』，今次變咗『鴨嘴綠早餐』，原來加咗杞子落去。之前開演唱會有好多考量，今次演唱會自私啲，以自己為創作藍本，出道20年，喺香港住咗19年，將呢啲感受創作咗呢個演唱會。」