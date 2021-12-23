婚前出軌　正到你唔信！

有人話結婚係男人嘅墳墓，所以喺行禮前夕，部分準新郎會表現得患得患失。不過，喺美國四仔入面，新娘子先係最囉囉攣嗰位，好似今次介紹嘅作品都係講佢哋臨行禮先至嚟出軌，完美演繹出乜嘢係姣婆守唔到寡！

姣婆遇巨根男

有人會喺結婚後先嚟後悔，亦有人喺行禮前一刻褪軚。呢套由Third Degree Films推出嘅《Interracial Wedding Night Cuckold #3》，演出陣容包括India Summer、Isiah Maxwell、Karla Kush等名字，個個都樣靚身材正。影片講述呢班女星都有個體貼男友，而且因為對方可以喺心靈同肉體上滿足自己需要，決定步入教堂，點知喺答應求婚後，遇上未婚夫嘅老友，對方唔止溫柔體貼，兵器更加係超乎想像咁巨大，令佢哋體驗到前所未有嘅高潮。問題係已經答應婚事，真係唔知點收科。

初嘗情慾按摩

準新娘面對婚前壓力可以點做？睇四仔或者可以搵到解決方法，好似呢套由Fantasy Massage製作嘅《A Bridesmaid's Duty》，就以最能夠減壓嘅按摩為主題。影片搵嚟Gianna Dior、Anikka Albrite、Uma Jolie等多位脫星演出，劇情加咗婚前元素，講述Uma Jolie受婚前壓力困擾，原因係未有過床上經驗，擔心婚後應付唔到老公嘅需索，於是一班好姊妹安排佢體驗情慾按摩，希望提升其床上經驗值。點知經過一番雲雨後，竟然喺好姊妹口中得悉未婚夫嘅秘密。

搭上猛男老友

一日未戴上結婚戒子，婚事仍然存在變數，而喺呢套由Sinful XXX炮製嘅《Before the Wedding》入面，所有變故都係清一色嘅風流事。影片由Canela Skin、Candy Alexa同Kira Queen演出，佢哋最擅長扮演好色淫娃，今次嘅故事講述佢哋喺婚前分別遇上「艷遇」，意外發現身邊有位暗戀自己好耐嘅猛男，結果按捺不住，最終喺床上幽會。其中以Candy Alexa嗰段劇情最令人印象深刻，話說佢同準新郎喺遊艇影婚紗相，意外跌咗落水，雖然被猛男老友救起，卻流落荒島，兩個人因而搭上。睇完呢套作品，你會發現Candy Alexa唔止身材火辣，演技亦相當唔錯，係一套令人回味嘅作品。